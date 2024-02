Vicenza, Stefano Gheller chiede il suicidio assistito: "Voglio avere il diritto di scegliere quando morire"

Stefano chiede il suicidio assistito

"Voglio avere il diritto di morire quando sentirò che è il momento"

Il suo sogno più grande?"la mia cantante preferita fin da quanto ero un ragazzino". Se si guarda invece a qualcosa che lo riguarda più strettamente da vicino gli piacerebbe "conoscere di persona il, per dirgli di farsi parte attiva affinché". In effetti il tema gli sta particolarmente a cuore, visto che si tratta di una volontà che porta avanti personalmente. Il 49enne, di Cassola (Vicenza), è affetto dalla nascita da una grave forma di distrofia muscolare . La sua vita è limitata, quasi da altrettanto tempo, nello spazio di una carrozzina. Ma quando il corpo diventa un peso, un'ancora inamovibile, la mente si fa luogo dove spaziare, da cui far volare lontani i propri sogni.Ha anche un terzo desiderio, Stefano, e lo ha messo nero su bianco nella lettera che ha inviato all'Usl 7 Pedemontana. "Con la presente - ha scritto - chiedo di attivare con urgenza la procedura prevista per l'accesso legale al". Gheller vuole seguire la strada di Federico Carboni , alias Mario,che si era visto autorizzare ufficialmente a ricorrere alla procedura e che proprio poche settimane fa è stato accompagnato ad una "dolce morte" dopo aver ottenuto il via libera dal Comitato etico dell'Azienda sanitaria delle Marche. Certo, una morte tanto attesa quanto sofferta , fatta di battaglie ospedaliere e legali, ma soprattutto di appelli disperati e inascoltati per anni. In risposta alla missiva del vicentino, tra i primi in Veneto ad avanzare la domanda ufficiale, il direttore generale dell'Usl 7 gli ha fatto sapere che verrà nominata una commissione per "verificaredella richiesta". Intanto però al fianco di Stefano si è schierata l'Associazione Luca Coscioni: "Dal punto di vista giuridico, il caso di Federico Carboni ha dimostrato che, laddove verificate le condizioni stabilite dalla Corte costituzionale , il suicidio assistito è praticabile in Italia - sostiene Marco Cappato -. Abbiamo fiducia che il".In realtà Stefano Gheller non ha ancora deciso quando sarà il tempo giusto per lasciarsi andare. "Io- racconta - ma voglio avere il". Quello che prova, al momento, è di essere al limite delle forze, fisiche e mentali: "Vivo su una sedia a rotelle da quando avevo 15 anni, sono attaccato ad un respiratore 24 ore su 24 - spiega -. Quando la mattina mi sveglio so che potrei morire soffocato dal cibo o da un sorso d'acqua". Poi ammette: "Qualche anno fa avevo deciso di andare in Svizzera , dove l'eutanasia è già regolamentata. Ma ho pensato che avrei potuto, a lottare con l'associazione Luca Coscioni affinché anche in Italia si possa esercitare il suicidio medicalmente assistito". Racconta che in molti stanno cercando di. A partire dal vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol: "Mi ha chiesto come stavo e se ero convinto della mia scelta, gli ho risposto di sì; poi mi ha domandato se mi avrebbe fatto piacere una sua visita e quindi tra qualche giorno verrà a trovarmi - confida -. Sapeva che ad agosto volevo andare in vacanza a Bibione e così si è perfino offerto di pagarmi il soggiorno". Gheller vorrebbe che tutte le persone fossero come il suo vescovo. "Non giudica - conclude -".