Brave Woman Awards: la classe dirigente femminile del futuro

Dall'ultimosui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021 emerge che se in Italia la quota di donne laureate supera quella maschile (23,1% contro il 16,8%), l’iniziale vantaggio non si traduce poi nella conquista di posti di lavoro . Il tasso di occupazione femminile è infatti inferiore a quello maschile (55,7% contro il 68,5% della media europea). Per quanto riguarda lo stipendio , l’Istat certifica che le donne percepiscono mediamente una retribuzione inferiore a quella maschile (variabile tra il 74 e 77% in meno rispetto agli uomini). Le differenze di genere si riscontrano quindi sia nel ruolo nel mondo del lavoro, sia negli stipendi. Ed è presente negli ambiti più disparati, dall’educazione al lavoro, dalla salute all’accesso alle attività economiche.Per cambiare questa tendenza sono stati stanziatiper le. Fondazione OTB finanzierà i costi del biennio magistrale per le studentesse che verranno selezionate nelle diverse università. Si tratta di Master of science in Economia e pubblica amministrazione, corsi che consentiranno loro di entrare nel mondo del lavoro con le competenze necessarie a far sentire la loro voce nei, dai Consigli di Amministrazione alle posizioni di Ceo. Sul progetto è intervenuto anche Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi, che ha messo in evidenza l'importanza della partnership tra OTB Foundation e il suo ateneo: "Dobbiamo impegnarci tutti per rendere la nostra società realmente aperta e inclusiva e riattivare così la mobilità sociale. Dobbiamo farlo lavorando insieme alle istituzioni, alle aziende e alle università. La partnership con OTB Foundation è un esempio virtuoso di quello che si può fare a favore dell’empowerment femminile. Sostenere le ragazze e i ragazzi negli studi universitari che li porteranno ad avere impatto nel mondo del lavoro per contribuire a loro volta al cambiamento è un passo fondamentale.lo fa investendo oltree aiuti per i suoi studenti grazie alla vicinanza di individui, fondazioni e aziende che credono nella solidarietà generazionale."