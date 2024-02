Chiara Ferragni per il diritto all'aborto: "Stop alla politica della Destra, è ora di agire"

Chiara Ferragni contro Giorgia Meloni

Le reazioni: "Le Marche laboratorio di diritti negati"

si schiera a favore dell'aborto e invita a non votare, alle prossime elezioni, chi mette in pericolo questo diritto fondamentale. A luglio, pochi giorni dopo la sentenza negli Usa, era stato suo maritosulla scelta della Corte Suprema di rovesciare la, definendola " una me**a ". Poi, guardando al nostro Paese, che sappiamo avere gravi problemi di accesso all'interruzione di gravidanza nonostante questa sia tutelata dalla, era stato altrettanto duro: "In Italia i movimenti pro-vita hanno tentato subito di cavalcare la cosa per riaprire il dibattito anche qui, ma il Vaticano prima di prendere posizione su questo, dovrebbe disinvestire dalla case farmaceutiche che producono anche pillole contraccetive“.Se la critica del rapper si era rivolta in particolare alla Santa Sede, la Ferragni se la prende invece con i partiti di centrodestra, in particolare con la leader di Fratelli d'Italia. Dalle storie di Instagram, prendendo spunto da un articolo – e relativo post – di The Vision, l'imprenditrice digitale da oltre 27milioni di followersLa 35 enne, in particolare, chiama il "": nella regione che governa, "Fratelli d'Italia ha praticamente- scrive l'influencer -. Una politica che rischia di diventare nazionale se la Destra vince le elezioni". Poi lancia un appello: "e fare sì che queste cose non accadano". Come il marito, infatti, l'influencer è molto attenta alle: dall'importanza di trasmettere la memoria della storia (ha incontrato più volte Liliana Segre , con la quale ha visitato il Memoriale della Shoah ) al sostegno all' Arcigay di Milano , fino alla parità di genere tra uomo e donna, in particolare sulla questione del lavoro per chi è madre . Non poteva quindi mancare un'attenzione particolare ad una questione tanto urgente come l'aborto.Il post di Chiara Ferragni , come c'era da aspettarsi, è saltato subito agli occhi dei politici, ed è subito stato. La deputata marchigianasu Twitter la ringrazia perché grazie all'imprenditrice "si accende un faro sulle Marche governate da Fdi. Sono due anni che portiamo avanti questadei più". Una denuncia già lanciata da tempo, secondo il collega dam alla Camera e Commissario regionale del Pd,, che spiega: "In una regione con un, la Giunta regionale ha scelto di non recepire le direttive nazionali del 2020 sulla pillola abortiva, dicendo che qui nascono pochi bambini e che la natalità viene prima del diritto di scelta delle donne". Le Marche come il Texas , dice Losacco: "Questa Regione, che la Meloni indica come modello per il Paese, è un laboratorio dei diritti negati , proprio come il Texas, come l'. Chiara Ferragni ha ragione da vendere". Rincara infine la dose la senatricei: "Brava Chiara Ferragni! Difendiamo l'aborto, la maternità consapevole e la salute delle donne. Nella Regione Marche, laboratorio della destra più nera, i diritti sono sotto attacco. Rischiamo ora che lo siano in tutta Italia. Chiediamo Legge 194 ?"