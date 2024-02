Disabilità, la strategia della Convenzione Onu per sconfiggere le discriminazioni

La Strategia europea sulla disabilità 2021-2030

"Le persone con disabilità , circacioè il 7,2% della popolazione, sonodegli altri cittadini dell’Unione Europea, trovano meno opportunità di lavoro ed hanno più limitate le loro possibilità di godere della propria autonomia , eguaglianza e inclusione sociale, nonché di beni e servizi quali l’istruzione, la sanità, i trasporti, gli alloggi e la tecnologia". Parola di, invalido civile al 100% e inabile al lavoro, come riportato sul sito del Centro regionale informazione delle Nazioni Unite . Riportiamo le sue parole perché aprano uno spiraglio importante di riflessione su quale sia la condizione, oggi, delle persone con disabilità e quali siano gli strumenti esistenti ma spesso inapplicati per rendere la loro una vita piena e accessibile come quella di tutti gli altri."Per contrastare laancora esistente in tema e affrontare in tutta l’UE, con modalità omogenee, le tante forme di barriere è stata adottata dalla Commissione europea a marzo 2021 la. La Strategia si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di cui l’UE è firmataria e tiene conto dell’esperienza del Piano d’azione sulla disabilità 2004-2010 e della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020. Tuttavia tale Convenzione, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 13 dicembre 2006, rappresentain quanto strumento internazionale già vincolante per gli Stati parti.Infatti con la Legge 3 marzo 2009 n. 18 ilha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall’Italia il 30 marzo 2007, che diventa legge dello Stato . Il 23 dicembre 2010 l’Unione Europea ratifica appunto la Convenzione. Trova pertanto applicazione anche nei confronti di tutte le persone con disabilità italiane e ne riconosce a pieno titolo lo; qui si chiede urgentemente oggi, senza ulteriori passaggi e lungaggini che posticipino idelle persone disabili dal 2002 al 2030, che in questa turbolenta fase politica italiana e geo-politica globale sia data attuazione alla Convenzione ONU, che, è bene ripeterlo, in Italia coinvolge circa 4,5 milioni disabili che sono tra le persone più fragili del paese.La Convenzione ONU si inserisce nel più ampio contesto della, definito in sede internazionale fin dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 e consolidatosi nel corso dei decenni, confermando in favore delle persone con disabilità i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di. In questo senso, è già stata depositata una petizione al Parlamento europeo e si chiede alle forze politiche di includere la Convenzione Onu nelle proprie agende di governo. Nei suoi principi ispiratori la Convenzione intende assicurare che le persone disabili possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, dei principi generali di pari opportunità, ed è stata definita come "", approvata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea delle Nazioni Unite dopo quattro anni di negoziati.Scopo della Convenzione, che si compone di, è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e dida parte delle persone con disabilità. A tal fine la condizione di disabilità viene ricondotta all’esistenza di barriere di varia natura che possono essere di ostacolo a quanti, portatori di minorazioni fisiche, mentali o sensoriali a lungo termine, hanno il diritto di partecipare in modo pieno ed effettivo alla società. Alla Convenzione si affianca un, anch’esso sottoscritto e ratificato dall’Italia e dall’Unione Europea. In breve, tale Convenzione ONU in Italia è, e si chiede urgentemente, essendo legalmente vincolante dal 2009, di completarne l’attuazione, per la sicurezza delle persone disabili in questa fase di turbolenza politica e geo-politica globale".