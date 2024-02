India, verso la nomina del primo giudice gay dell'Alta Corte di Delhi

Le nomine dei giudici in India

L'abolizione del reato di omosessualità

In India è in arrivo ildella Corte Suprema . Nei giorni scorsi, infatti, la(l’organo posto al vertice del potere giudiziario) ha ribadito il suo pieno sostegno all'(51 anni) per la nomina a giudice dell'di Delhi , anche dopo che ilfederale ha sollevatoalla sua candidatura. Grazie alla sua decennale esperienza come legale presso la Corte Suprema, Kirpal ( dichiaratamente omosessuale e paladino delle cause dei diritti della comunità queer ) ha i pieni requisiti per essere ammesso nella più alta istituzione giuridica del Paese, ma il suo ingresso come magistrato alla Corte Suprema è in stallo da quasi sei anni: nel 2017 è stato raccomandato unanimemente per il ruolo dalla Alta Corte di Delhi e nel 2021 la Corte Suprema l'ha accettato. Un comitato del governo ha tuttavia obiettato alla nomina e l'ha bloccata.Il governo dell' India sostiene che l’“ardente coinvolgimento e l’appassionato attaccamento di Kirpal alla causa dei diritti degli omosessuali” potrebberoe si oppone alla sua candidatura in quanto il suo partner (Nicolas Germain Bachmann, ndr) è di nazionalità svizzera . Ildella Corte Suprema, composto dal presidente e da altri due giudici anziani,entrambe le obiezioni del governo e ribadendo la sua raccomandazione per la nomina di Kirpal. “Non c'è motivo di supporre che il partner del candidato possa avere un atteggiamento inimico nei confronti del nostro Paese, dal momento che il Paese di origine è una” dichiara il collegio in un comunicato, dando anche credito a Kirpal per la sua posizione apertamente gay . “In qualità di potenziale candidato alla carica di giudice, non è stato misterioso riguardo al suo orientamento ” si legge ancora nella nota dove il collegio invita il governo ala nomina di Kirpal il quale, al momento, non commenta il sostegno della Corte Suprema alla sua nomina.I giudici dellae dei 25 tribunali superiori dell' India sono nominati attraverso un meccanismo vecchio di un quarto di secolo che coinvolge sia i giudici in carica che i funzionari governativi. Un gruppo di giudici anziani, noto come collegio, presenta i nomi dei candidati al, e questi nomi vengono approvatii controlli di sicurezza. Il sostegno della Corte Suprema a Kirpal arriva in un momento in cui gli alti funzionari del governo hanno dichiarato di voler avere un ruolo maggiore nella scelta dei giudici, una richiesta che secondo diversi avvocati e giudici minaccia l'indipendenza della magistratura.Il 6 settembre 2018 la Corte Suprema indiana ha stabilito che glinon avrebbero più costituito reato, cancellando ladel codice penale indiano che da 157 anni puniva come “” questi comportamenti. Una legge che risaliva al 1860 ed era stata introdotta dai britannici nel codice di procedura coloniale. Questo cambiamento è stato accolto sia dalla comunità indiana Lgbtqi+ che da quella globale come un passo in avanti verso l'accettazione e. Ma i membri della comunità queer indiana lamentano ancora una mancanza di accettazione e discriminazione nella società indiana.