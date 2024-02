Lo sport è a ostacoli per le donne: il 33% della popolazione mondiale femminile è inattiva

L’indagine

Lo sport è a ostacoli per le donne. Il gender gap , infatti, persiste in un mondo che dovrebbe essere inclusivo di per sé. L’Oms ha stimato che il 28% della popolazione mondiale è fisicamente inattivo e il dato, già di per sé inquietante, è più alto per le donne (33%) che per gli uomini (23%). Ancora peggio se guardiamo all’ultimo Rapporto dell’Eurobarometro presentato ala Sofia, secondo il quale ilin Europa non pratica uno sport e non fa esercizio fisico. Numeri allarmanti che si aggravano se, ancora una volta, si pone la lente d’ingrandimento sulle donne. E proprio per combattere questo fenomeno è partito il progetto europeo "" (Gli ostacoli delle donne) co-finanziato dal programma Erasmus+ Sport e realizzato dall’Unità Prevenzione e Protezione del Cnr, in partenariato con altri Istituti europei. L’obiettivo è quello di sviluppare, implementare e trasferirea una popolazione solitamente difficile da raggiungere: le donne , e in particolare quelle con famiglia e carichi di lavoro.In un arco temporale di due anni (2020-2022), è stata realizzata un’indagine per identificare quali sono gliall'attività fisica e immaginare possibili soluzioni. “ Le donne fanno meno sport perché hanno meno tempo – spiega, medico e ricercatore del Cnr -. Oltre al, hanno su di loro tutto il carico della: marito, figli e a volte anche i genitori. Gli uomini non sempre sono collaborativi in casa. Ovviamente questo influisce sulla perdita di motivazione”.Sono state individuate dai ricercatori alcune idee che possono tracciare la strada per un: dalnella piramide decisionale alla possibilità offerta dalle palestre . “Dobbiamo partire dal fatto che ci sono ottime ragioni per fare sport : mediche, sociali ma anche economiche – dice-. Per esempio si sa che la prevalenza dei fattori di rischio cardiovascolare e dei tumori come quello al seno e del colon è meno prevalente in donne che fanno attività fisica e questo ha inevitabilmente delle ricadute positive sui costi del Servizio sanitario nazionale”.Lae igiocano un ruolo determinante nel far sì che una donna inizi a praticare sport ma soprattutto che continui a farlo durante. “I maschietti devono cambiare mentalità e cercare di fare un salto qualitativo. La famiglia si gestisce insieme e non spetta solo alla donna – continua il ricercatore del Cnr -. I partner devono incoraggiare le compagne a fare attività fisica e dar loro maggiore supporto”. L’aiuto deve venire tra le mura domestiche, ma non solo. Ancora una volta un ruolo importante è giocato dallae dagli operatori del settore. “Gli insegnanti di scienze motorie devono coinvolgere le ragazze. E’ stato provato, infatti, che– spiega Volpe -. Anche trainers e proprietari delle palestre possono fare la loro parte. Essi hanno un ruolo sociale oltre che imprenditoriale. Esistono già strutture virtuose che offrono alle mamme spazi dove poter farementre aspettano i loro figli, concedendo degli sconti. Oppure, al contrario, alle donne che fanno attività fisica mettere a disposizione uno un locale dove i bambini possano fare i compiti”.Ma anche proporre orari e programmi di allenamento ad hoc, che tengano conto delle esigenze di tutti, non solo di una fetta di persone, può fare la differenza ed essere un. “Gli istruttori potrebbero pensare tipologie di, affinché nelle signore non sopraggiunga un senso di inadeguatezza nei confronti delle più giovani – continua Volpe -. Tutto può influire nella motivazione. Dagli attori della comunicazione a quelli della politica, ognuno può fare qualcosa. Questi ultimi, in particolare, potrebbero fornire sussidi a quelle palestre che si impegnano a incentivare. Oppure dare la possibilità ai cittadini, oltre al bonus, didedicate all’attività fisica. Poi, neanche a dirlo, ovvio che se le donne avessero accesso ai livelli più alti della piramide decisionale del comparto potrebbero imprimere una svolta significativa” conclude Volpe del Cnr. Istituzioni, mondo del lavoro, sport e società possono realmente offrire un contributo concreto. L’ultimo atto di questo studio si è svolto nei giorni scorsi a Roma con l’evento "". Un corso di formazione a 360 gradi dedicato ad esperti e tecnici del settore che poi avranno il compito di replicare a cascata quanto appreso e di metterlo in pratica nei vari paesi dell’Unione.