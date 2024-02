Michele Calamita e il riscatto nell'arte: "Dissero che ero nato per sbaglio. Ma niente mi ha fermato"

Questa è una storia che poteva rimanere sbagliata e invece ha preso la strada giusta. E’ la storia di, genovese, 12 anni, nato con gravi malformazioni e che, grazie anche allache l’ha cresciuto da sola e con la quale ha disegnato due interessanti libri per l’infanzia, ha trovato nell'arte quella che si spera sia la definitiva svolta . Intanto esporrà ilal premio Leonardo da Vinci a Cesenatico e quindi, fra le altre occasioni, Bruxelles (Galleria Espace), Venezia (San Teodoro), Forlì (Vernice Art 2023). Con la benedizione a Genova dellae con Christian Houmouda e Mauro Dall'Aira che credono molto in lui.“Che in ospedale avevano detto a mia madre che non avrei avuto una vita facile perché i miei piedi erano malformati e le mie mani strane . Le dissero che probabilmente non avrei né camminato né imparato a parlare. Sostennero che ero nato per sbaglio e che questo sarei stato”.“La mamma mi avvolse in una coperta e mi portò via; rispose che non avevano capito proprio niente, che ero un puro miracolo di bellezza e poesia. Fui curato e in qualche modo guarii”.“Ancora alcune delle mie dita sono proprio storte , piego le falangi come in un film con gli effetti speciali e io rido come un matto. Ma quando faccio le gare con i miei amici vinco sempre io e stanno tutti zitti".“Ma non per forza sfortunato. Certo, non è sempre tutto rose e fiori, però non mi ha mai fermato niente, ho sempre trovato il modo per fare tutto quello che volevo. Adoro dipingere, scrivere, giocare a basket e a calcio, faccio queste cose regolarmente perché ho trovato il mio modo di esprimermi. E a chi ha messo in dubbio le mie capacità ho risposto: ‘Guarda che faccio la rivoluzione, è solo questione di tempo’. Oggi racconto la mia storia perché spero che possa essere d'aiuto a chi si sente criticato ingiustamente o messo in disparte. Ai miei coetanei dico: la vita è solo questione di allenamento, un viaggio a piedi tra alti e bassi, ma il ritmo della camminata lo decidi tu”.“Ho iniziato già all'asilo nido quando la maestra Rosanna riconobbe in me estro creativo e decise di insegnarmi tutto quello che sapeva sull'arte. Un altro episodio che ricordo con tanto amore è la mostra di Modigliani: avevo 4 anni, ci andai con mia madre e rimasti estasiato da tanta bellezza”.“Mi ispiro a Picasso, Mirò, Caravaggio. Osservo persone e luoghi e li trasformo nel linguaggio della fantasia a seconda delle emozioni che mi suscitano”.“Mi piace definirlo ‘Astrattismo Digitale’ perché creo le bozze manualmente, ma gran parte del mio lavoro viene poi ottimizzato attraverso il canale Digital. Fondere tradizione e innovazione è il mio intento e spero di riuscirci”.“Per i miei bozzetti uso colori acrilici, pastelli, acquarelli, spugne, sale, sabbia, pennarelli, matite. Poi utilizzo uno scanner e ridefinisco l'immagine digitalmente valorizzando soprattutto le ombre che, spesso, nascondono visi e prospettive essenziali. A volte nascono già digitali e utilizzo un programma per creare alcune forme di base e poi fraziono le immagini finché non riesco a ricomporre il soggetto che ho immaginato e lo dipingo con software painting. La realtà è più di ciò che noi vediamo, è fatta di piccoli dettagli a cui io voglio dare il giusto risalto".“La mamma mi ha fatto una sorpresa iscrivendomi alla selezione per la Prima Biennale d'Europa; poco dopo siamo stati contattati dalla dottoressa Belinda Dagnino di Effetto Arte/Art Now e all'inizio pensavo fosse un brutto scherzo. Solo dopo aver letto e parlato con la mia curatrice ho capito che era tutto vero e da lì è partita ogni cosa”.“I mezzi digitali mi aiutano a ottimizzare le idee per offrire un linguaggio giovane, rispettoso della tradizione ma coraggioso e radicato in questo tempo storico in cui il rapporto tra uomo e computer è inevitabile. La mia è una generazione che ha sempre un passo nel futuro, forse siamo proprio nati lì”.“Piace la mia visione della realtà che è fatta di cose oggettive e di impressioni. I critici mi fanno sempre molti complimenti per le scelte cromatiche e perché le immagini sono potenti ed esprimono tanti sentimenti diversi. Disegno l'anima delle persone e dei luoghi in cui mi trovo. L'arte per me deve essere una porta aperta che mette in comunicazione l'artista con tutti”.“Il mio sogno è girare il mondo e incontrare tante persone a cui raccontare la mia visione dell’arte. Voglio creare un linguaggio universale, a cui tutti si possano rivolgere con fiducia. L'arte deve sollevare dalla fatica e spronare a riflettere sulla realtà”.“A scuola vado bene, ho buoni voti e mi piace frequentare, sono contento perché imparo molte cose nuove e vado d'accordo con i miei compagni”.“Mi piacciono le persone divertenti, intraprendenti, che si mettono in gioco”. Mi piace viaggiare perché ogni luogo è diverso dall'altro: cultura, usanze, modi di dire e di fare. Mi piace mescolarli ai miei e portare il mio punto di vista ovunque vada”.“Non mi piacciono gli incivili: chi tende a mortificare il prossimo, i vandali, gli arroganti”.“Non mi spaventa quasi nulla, sono un resiliente: le difficoltà devono essere un punto di partenza per la realizzazione personale”.“Di me stesso amo il coraggio, la rivoluzione, la curiosità e la voglia di stare bene con tutti. A volte sono insicuro, ma ci sto lavorando”.