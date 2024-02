Oltre 5000 donne russe sono volate in Argentina per il parto: il turismo delle nascite a causa della guerra

Le future madri russe in Argentina per dare una possibilità ai figli

I vantaggi di avere la cittadinanza argentina

Una pratica consolidata, anche per far soldi

Farestein uno Stato che, un anno fa, ha dichiarato guerra al Paese vicino, inviando le proprie truppe ad invaderlo solo per riconquistare un territorio che lo zar - pardon, il presidente - ritiene di sua proprietà? In uno Stato immenso ma al limite della povertà, se non fosse per i miliardari oligarchi che detengono il potere, in cui le conseguenze della(e della repressione, della censura , in una parola, della linea politica di Vladimir Putin ) stanno avendo pesantissimi effetti sulla cittadinanza? Probabilmente no, molte anzi farebbero di tutto per dare un'altra possibilità , una scelta diversa a quella persona che sta per venire al mondo.Lo chiamano "turismo delle nascite": più disono entratenegli ultimi mesi, tra cui 33 su un singolo volo giovedì scorso. Il numero di arrivi è aumentato di recente, come suggeriscono i media locali, a causa della guerra in Ucraina . Secondo l'agenzia nazionale per l'immigrazione del Paese sudamericano, le ultime arrivate erano tutte nelle ultime settimane di gravidanza. I funzionari ritengono che queste future madri vogliano assicurarsi che i loro bambini nascano in Argentina per. Tre delle ragazze arrivate a Buenos Aires con un volo il 9 febbraio sono state trattenute a causa di "problemi con la loro documentazione", aggiungendosi ad altre tre arrivate il giorno precedente, come ha dichiarato Florencia Carignano, responsabile dell'agenzia per l'immigrazione. Inizialmente queste donne avevano dichiarato di essere in visita in Argentina, "Ma in questi (sei) casi è stato rilevato che non erano venute qui per svolgere attività turistiche. Lo hanno ammesso loro stesse".Le madri russe vogliono che i loro figli abbiano la cittadinanza argentina perché garantirebbe loro unarispetto a un passaporto russo, ma "Il problema è che vengono in Argentina, registrano i loro figli come argentini e se ne vanno", aggiunge la funzionaria. "Il nostro passaporto è estremamente sicuro in tutto il mondo. Permette ai titolari di entrare in 171 Paesi senza visto", ha precisato ancora Carignano. Ma avere un figlio argentino. Attualmente infatti i cittadini russi possono viaggiare senza visto solo in 87 Paesi e dal febbraio 2022, con l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino, viaggiare in molti Paesi occidentali sono diventati più difficili per i russi. Lo scorso settembre, inoltre, è statotra l'Unione europea e la Russia, con conseguente aumento della documentazione necessaria e dei tempi di elaborazione e regole più restrittive per il rilascio. Diversi Paesi hanno inoltre sospeso persino i visti turistici per i cittadini russi, compresi tutti gli Stati membri dell'Ue che confinano con la Federazione.Le tre donne "" giovedì, secondo il loro avvocato, erano detenute con il sospetto di essere "false turiste", crimine "che non esiste nella legislazione locale", ha detto Christian Rubilar. "Queste donne, che non hanno commesso alcun crimine, che non hanno violato alcuna legge sull'immigrazione, sono state private illegalmente della loro libertà", ha aggiunto. A fine settimana sono state. La Nacion ha attribuito il drammatico aumento degli arrivi alla guerra in Ucraina: "oltre a fuggire dalla guerra e dal servizio sanitario del loro Paese, [le donne russe] sono attratte dal loro diritto di entrare in Argentina senza visto, oltre che dallae dalla disponibilità di ospedali". Il "turismo delle nascite" dei cittadini russi in Argentina sembra essere ormai una pratica consolidata e remunerativa . Un sito web in lingua russa offre vari pacchetti per le madri incinte che desiderano partorire in Sudamerica. Il sito pubblicizza servizi come piani di nascita personalizzati, prelievi dall'aeroporto, lezioni di spagnolo e sconti sul costo del soggiorno nei "migliori ospedali della capitale argentina", che vanno dalla "classe economica", a partire da(4.144 sterline), alla "prima classe", a partire da(12.433 sterline).