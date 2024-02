Time, le 100 persone più influenti del mondo. La metà sono donne

Categoria Leader

Categoria Titani

Categoria Innovatori

Categoria Artisti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Categoria Pionieri

Categoria Icone

nel cambiare il mondo, per la prima volta. Dalla first lady ucrainaal Commissario europeo per la concorrenza, dalla top Bella Hadid alla cantante Beyoncé:tra le 100 personalità più influenti secondo la rivista “”. Nell’edizione 2023, quella che coincide con i 100 anni dalla fondazione di una delle realtà più prestigiose del giornalismo mondiale, c’è parità di genere visto che i personaggi di spicco sono metà uomini e metà donne. Madi personaggi italiani. L’annuale elenco della rivista statunitense si compone diin cui i personaggi sono stati divisi: dagli artisti agli innovatori, passando per i titani e i leader e chiudendo con icone e pionieri.Nella categoria “Leader” c’è Olena Zelenska . Scrittrice, architetto e sceneggiatrice ucraina, è laessendo la moglie del presidente Volodymyr Zelensky . Nel dicembre 2019, era stata inclusa al 30esimo posto tra le 100 persone più influenti dell'Ucraina dalla rivista “Focus”. In questa categoria ci sono il presidente degli Usa Joe Biden , quello del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva , il leader della minoranza nella Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e capogruppo democratico, il giornalista, arrestato in Russia con l’accusa di spionaggio. E, anche,, economista e politica statunitense, attuale Segretario al Tesoro; la ministra del cambiamento climatico del Pakistan Sherry Rehman . Stessa categoria per il senatore americano, per il primo ministro dell’Australiae il Commissario europeo per la concorrenza. “Leader” pure Samuel Alito, Gustavo Petro, Gina Raimondo, Oleksandra Matviichuk, Fumio Kishida, Cindy McCain, María Herrera Magdaleno, Olaf Scholz,e Min Aung Hlaing.Ad aprire la categoria “Titani” c’è l’attrice, regista e doppiatrice(già donna dell'anno 2023 secondo il "Time" ). Quindi, l’imprenditrice e filantropa statunitense, vedova ed erede di Steve Jobs. In questa categoria anche il calciatore, la filantropa e attivista, lo scienziato svedese riconosciuto a livello internazionale per il suo lavoro sulle questioni della sostenibilità globalee il giocatore di football americanoIl nome più noto è forse quello di Beyoncé , conosciuta in tutto il mondo come, è un'artista dai molti talenti che ha affascinato il pubblico con la sua voce ipnotizzante, performance elettrizzanti e messaggi potenti. Sono “Titani” anche Elon Musk , Gina Prince-Bythewood, Karen Lynch, Shou Zi Chew, Ozlem Tureci and Ugur Sahin, e la storica nota per i suoi studi sull'ebraismo e sul negazionismo dell'OlocaustoApre la categoria “Innovatori”, l’imprenditore statunitense che dal 2022 è amministratore delegato di The Walt Disney Company. Troviamo anche la giornalistache è anche presidente dell’associazione “Gay & Lesbian Alliance Against Defamation”.C’è pure, la queer attivista nera, artista e direttrice esecutiva di SisterSong Women of Colour Reproductive Justice Collective, la più grande organizzazione degli Stati Uniti dedicata allaper le donne di colore. Stesso titolo per, l’ambientalista e attivista keniota che è vicepresidente e direttore regionale per l'Africa presso ilcon sede a Nairobi, in Kenya. Altra donna:, la ricercatrice americana di salute ambientale, scrittrice e fondatrice del Center for Rural Enterprise and Environmental Justice “Innovatori” anche il calciatore Kylian Mbappé , l’attrice, il comico Nathan Fielder, l’autore di videogiochi Hidetaka Miyazaki, l’attore e regista Jerrod Carmichael. In questa categoria troviamo, infine, lo chef, la tennista Iga Swiatek, l’architetta Kate Orff, il medico scienziato di malattie infettivee l’ingegnera nucleare Andrea Kritcher.Tra gli “Artisti” spicca su tutti l’attore, regista e produttore, seguito da altri importanti nomi come quelli di Drew Barrymore , Austin Butler, reduce dal successo di “Elvis”, ma anche le attrici Salma Hayek e Lea Michele. Sempre nel settore cinema troviamo l’attrice, il regista Rian Craig Johnson, l’attore Colin Farrell, la comica Ali Wong, l’attriceIn questa categoria figurano gli scrittori Neil Gaiman, Colleen Hoover, Judy Blume e(prima donna afroamericana a vincere il Premio Pulitzer nel 2002), il fotografo Wolfgang Tillmans, il cantante iranianoe il chitarrista Steve Lacy. Ci sono, poi,, l’artista ghanese famoso per le opere d'arte nate da materiali riciclati e, l’artista americana che lavora con vari media tra cui scultura, installazioni video, performance e promuove attività esperienziali, di "pratica sociale", che coinvolgono direttamente il pubblicoApre la categoria “Pionieri”, pseudonimo di Amala Rat, cantante, rapper e produttrice discografica. Tra i “Pionieri” anche le giornaliste, entrambe arrestate poco dopo aver dato la notizia dell'uccisione Mahsa Amini , accusate di spionaggio dal regime di Teheran.In questa categoria figura, leader e avvocato della biodiversità della Tanzania, attualmente residente a Montreal, in Canada, che presta servizio come vicedirettore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente dal 2023, sotto la guida del direttore esecutivo Inger Andersen. Ci sono poi la sciatrice Mikaela Shiffrin , considerata la più vincente nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino; la supermodella Bella Hadid ; l’informaticoche è tra i co-fondatori nonché attuale Ceo di OpenAI. E ancora lo stilista Thom Browne, il regista S.S. Rajamouli, lo youtuber, la scienziata Britney Schmidt e il regista e autore Peter Davis. Completano la categoria, il cantante, l’imprenditore Robin Zeng, il professore Edward Reynolds e Margaret Mitchell.Domina la categoria “Icone”, attrice americana nota al pubblico per i ruoli della mamma di Steve Stifler nella serie cinematografica “American Pie” e di Sophie Kaczynski in “2 Broke Girls”.Nella lista “Icone” troviamo anche le sorelle e nuotatrici Yusra e Sara Mardini , scappate dalla Siria nel 2015 a bordo di un barcone: la prima è ambasciatrice di buona volontà dell'Unhcr, la seconda è oggi un’attivista per i diritti umani. C’è anche cestista statunitense Brittney Griner , che da febbraio 2022 a dicembre scorso era stata imprigionata in Russia perché nel suo bagaglio erano state trovate alcune cartucce per un vaporizzatore con olio di hashish, vaporizzatore che in Russia è vietato. “Icona” anche, la madre di, ucciso dalla polizia di Memphis nel gennaio 2023, che con la sua richiesta di giustizia ha influenzato l’amministrazione Biden a perseguire la riforma della polizia. Titolo di “Icona” pure per, la prima donna afroamericana a guidare l’American Library Association. “Icone” anche Re Carlo III , la cui incoronazione è prevista per il 6 maggio, l’attore vietnamita, l’attore del momento Pedro Pascal , l’attore indiano Shah Rukh Khan noto per le sue attività di volontariato e lo scrittore Salman Rushdie.Ci sono, poi, l’attivista cinesedetto “Bridge Man” che a ottobre scorso ha inscenato un’inedita protesta contro Xi Jinping , e l’attivista americana per la prevenzione della violenza armata e fondatrice di Moms Demand Action,. Completano la lista il musicista Haluk Levent, la giornalistae l’arrampicatore e alpinista Yvon Chouinard.