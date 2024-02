"Transgender" è tra le categorie più cercate dagli italiani su Pornhub: "Più è proibito più si cerca"

Cosa cercano le persone su Pornhub ? Forse vi stupirà sapere che quest'anno tra le ricerche principali sul noto sito a luci rosse c'è la parola chiave "". Sembra quindi che il pubblico italiano sia particolarmente affezionato a questa categoria, come emerge dalle statistiche recentemente pubblicate: le persone trans si piazzano al terzo posto nelle ricerche,. E a destare ancor più scalpore è forse l'incidenza di questa ricerca proprio da parte dei cittadini del Belpaese rispetto a quanto si faccia nel resto del mondo (ma è molto seguita anche in Russia), circa. Quella de* "Transegnder" è la settima categoria in assoluto più vista ed èrispetto allo scorso anno, mentre a livello di parole chiave si piazza al sesto posto nel 2022."Paradossalmente," spiega, attivista per i diritti Lgbtq+ e giovane donna trans con un seguito molto ampio sui social. La notizia che gli uomini italiani - e non solo - cerchino donne trans quando accedono alla piattaforma hard non la sorprende. Come spiega in un'intervista su MOW ( mowmag.com ) questi infatti "Vanno tutti a votare la Meloni e poi sono i primi viziosi. Votano contro il ddl Zan e poi di nascosto sono i primi che vanno a cercare questa categoria". Non usa mezzi termini, De Rossi, mentre spiega perché questoavviene proprio ine in Russia "Guarda caso nei Paesi più omofobi . Anzi, forse non è neanche troppo un caso. Ma manca l’Ungheria di Orbán per fare l’enplein". Il fascino del proibito, secondo lei, è quello che attira maggiormente: "Forse ha tanto successo proprio perché non se ne parla, paradossalmente. Italia e Spagna, tra l’altro, dovrebbero essere i Paesi con il maggior arrivo di prostitute trans , nonostante sianoall’apparenza. La verità è che ne sono attratti".La giovane attivista toscana non si limita a commentare la classifica di Pornbub ma denuncia anche l'arretratezza della nostra società: "In Italia c’è ancora questa". Niente di più sbagliato. Ma sottolinea anche che "Il sogno della donna trans c’è, ed è diffuso" e ammette "Io stessa ricevo spessissimo richieste anche da persone famose con fidanzate bellissime. Ultimo in ordine, senza fare nomi, un calciatore molto importante, con una ragazza altrettanto importante. Soprattutto questi, che hanno tanta disponibilità di belle ragazze , poi arrivano a un punto in cui non gli basta più e vogliono altro". Così Clizia, sul magazine lifestyle di AM Network, svela alcunedel proprio passato, anche con politici dell'attuale esecutivo: "Ho avuto una liaison con uno del governo, sì. Ma in tempi passati, ora sono fidanzata", nonché sportivi professionisti nazionali.