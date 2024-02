Una mamma single americana ha scalato l'Everest per la decima volta

Un'impresa da record: 10 volte sulla cima del mondo

Nessuno sponsor e il rischio di perdere la casa ad ogni partenza

Chi è la donna dei record Lhakpa Sherpa

Chi è la donna dei record Lhakpa Sherpa

Non è uno, non ha sponsor regolari, né allenatori o specialisti che la seguono. Sì, una mamma single anzi. detiene questo incredibile record mondiale, il numero di vette raggiunte sul monte Everest, e per raggiungerlo ha sempre usato una. Sherpa lavora a ore da e ha cresciuto, affrontando. La sua determinazione, però, è leggendaria. O meglio, dovrebbe esserlo. Ad aprile, quando stava per tornare in ha parlato del nuovo tentativo di record con una giornalista del Guardian: "– ha fatto sapere la 48enne tramite la figlia Shiny, che si occupa delle comunicazioni della madre –. Naturalmente una: l'Everest è pericoloso". Nel 2019 Lhakpa Sherpa si stava allenando in previsione di una nuova scalata, la decima, che non sarebbe però mai arrivata a Un periodo che ha segnato non solo la sua carriera da, ma anche la sua vita: "È stata dura negli ultimi anni – spiega –. Ho lavorato in un negozio di alimentari per tutta la durata della pandemia. I miei figli frequentavano la scuola online.. Siamo solo felici di essere sani e salvi". Lhakpa ha raggiunto la vetta dell'Everest alle, dopo aver iniziato un'ascesa di dopo un periodo di maltempo. Il sole era splendente, ha detto, e il sentiero era affollato. In una nuova intervista al quotidiano britannico via Zoom, all'inizio di giugno, quando era ancora in Nepal, ha raccontato: "Ho passato tanti anni ad aspettare. Ho passato molto tempo a pensarci nella mia tenda. Questo è il mio sogno". Nella sua vita, l'alpinista e mamma single 48enne,. È cresciuta in un piccolo villaggio del e ha iniziato a in montagna all'età di 15 anni., ma si è fatta strada in America crescendo tre figli. Sopravvissuta agli abusi domestici del suo ex compagno di cordata e coniuge,, ha vissuto in centri di accoglienza durante i periodi difficili e ha lavorato come donna delle pulizie per pagare "Sento che l'Everest è la mia formazione e che la mia decima vetta sarà come la mia laurea", diceva nei mesi scorsi. Il suo ottimismo e la sua forza d'animo sono immensi: una volta ha scalato la vetta più alta del mondo otto mesi dopo il parto, e un'altra volta Con la sua decima impresa, ha superato le scalate del compagno che l'ha sottoposta a violenze e povertà. La donna non sa se in futuro tenterà un'altra volta di raggiungere la cima dell'Everest, per ora si concentra sul ruolo di guida: "Mi piace condividere la mia esperienza" ha detto e ha di far conoscere la montagna ad altre donne, tra cui la nipote Jangmu e la figlia Shiny: come usare il bagno, come fare il tè, le basi dell'ice columning. Ama l'escursionismo, perché chiunque può farlo: "Non c'è sempre bisogno di soldi per fare escursioni" sottolinea. Il legame di Lhakpa con l'Everest, comunque, rimane profondo. "", conclude e racconta di averla ringraziata all'arrivo dell'ultima scalata. "E poi ho detto al mio cuore: grazie".