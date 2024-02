Wembrace Awards, i premi di Bebe Vio dedicati all'inclusività: categorie e candidati

Le categorie e i candidati ai WEmbrace Awards

L’atleta paralimpica Bebe Vio dà vita ai. A tredici anni dalla fondazione di “ art4sport ”, l’associazione Onlus nata dalla storia di Bebe Vio e impegnata nella raccolta fondi per acquistare protesi e ausili sportivi per migliorare la qualità della vita di bambini con amputazioni di arto attraverso lo sport, nasce un nuovo importante evento: “WEmbrace Awards”.Una serata speciale che, come si intuisce dal titolo, entra ufficialmente a far parte del movimento(che racchiude in sé gli eventi WEmbrace Games WEmbrace Sport e ora anche WEmbrace Awards) che mira a far convergere, unire e rafforzare le voci che parlano di, esaltando le qualità di tutti e abbracciando le diversità. WEmbrace è, infatti, la crasi delle parole “We” e “Embrace”, ovvero “Noi” e “Abbracciamo”, inteso come, promuovendo, quindi, valori di inclusione e ispirazione.Laè in programma per ila Milano presso l’Excelsior Hotel Gallia e sarà una vera e propria cerimonia durante la quale saranno presentate le storie e conferiti ia chi ha mostrato e promosso con le sue azioni l’inclusivo spirito da “Wembracer”. Grazie al lavoro attento, portato avanti in questi mesi da un Osservatorio stabile - composto da professionisti della comunicazione che ruotano da diversi anni attorno all'universo di art4sport - sono state indicatedi persone, associazioni, organizzazioni, che si sono distinte per aver condiviso questa filosofia di pensiero. Dal confronto interno dell'Osservatorio con art4sport, sono emerse 15 storie che più di altre hanno colpito per la loro unicità e. Adesso queste saranno sottoposte allaper una valutazione finale. In giuria ci sono nomi prestigiosi e riconosciuti nel panorama nazionale e internazionale, tra cui: l’artista, il tenore Andrea Bocelli , la direttrice artistica delle collezioni donna Dior, il presidente del Coni, la produttrice Nicoletta Mantovani, il presidente dei Cip, il filosofo Telmo Pievani, la vicedirettrice vicario del Corriere della Sera Barbara Stefanelli e anche Bebe Vio.Le storie che riceveranno gli “WEmbrace Awards” saranno, ognuna legata a un preciso ambito di appartenenza. L’andrà a quella persona che, affrontando un percorso personale attraverso la propria diversità, la rende un valore per sé e per gli altri, diventando fonte di forza, energia e un punto di riferimento. In lizza ci sono, ragazzo che, dovendo utilizzare a scuola un computer per via di un DSA, diventa presto vittima di bullismo e cyberbullismo ma trova però la forza di reagire e racconta la sua esperienza all’interno di un cortometraggio e di un libro;, che dopo aver sbagliato e pagato il suo debito con la giustizia, si è laureato e si impegna ogni giorno a trasmettere ai più giovani il vero valore della libertà, affinché altri non commettano i suoi stessi errori; Luca Trapanese , papà single che sceglie di adottare una bambina con sindrome di Down, aprendo così un importante spunto di riflessione sul tema degli affidi e del concetto stesso di famiglia.L’sarà assegnato a chi, attraverso la tenacia, determinazione, lavoro e impegno, è riuscito a far sì che la diversità diventasse un valore sociale riconosciuto per una comunità. In corsa per il premio ci sono Mattia Villardita , il volontario che con il suo costume da Spiderman prova a portare un sorriso ai bambini ricoverati; ildi Milano, primo esempio di housing sociale in Italia;, madre di una ‘creatura’ che non si riconosce nel genere assegnatole e l’accompagna nel percorso di affermazione, documentando poi su un blog la sua esperienza affinché possa essere di aiuto per altri genitori. L’sarà assegnato a chi, attraverso la propria attività sportiva o impresa, è riuscito a comunicare, valorizzare o istituire la diversità come valore. In lizza ci sono Daniele Cassioli che con i suoi risultati ottenuti nello sci nautico è la conferma che con impegno e forza di volontà si può arrivare ovunque, anche se si è nati ciechi; “”, il film che racconta a tutto il mondo l’emozionante storia delle Paralimpiadi;, la campionessa olimpica di ginnastica ritmica che, dopo essersi ritrovata improvvisamente paraplegica, non si è arresa e con l’amica Silvia Bertoluzza ha dato vita a un unico passo a due, dove lei mette il busto e Silvia le gambe, fondando così la compagnia “”.L’è il premio per chi ha saputo cogliere la diversità altrui 'adottandola' e valorizzandola affinché diventasse unicità per la comunità e un punto di riferimento per il prossimo. In questo caso, in lizza troviamo, una mamma che negli anni ha accolto in affido 13 tra bambini e ragazzi, con e senza disabilità, facendoli sentire parte della sua famiglia;, un’insegnante che ha ideato il “Supermercato dell’Integrazione” all’interno di una scuola, un luogo pensato per tutti gli alunni e gestito da persone con disabilità;, un progetto nato con l’obiettivo di costruire un mondo migliore, che possa essere rispettoso dell'unicità, delle competenze e delle potenzialità di tutti e delle persone autistiche impegnate nella gestione di questo ristorante così speciale. L’è un premio speciale per una storia che racchiude un esempio ispirante legato alla diversità a livello internazionale. I candidati sono “”, l'app creata daper permettere ai migranti e richiedenti asilo di accedere a percorsi informativi, formativi per validare e aggiornare le proprie competenze professionali in modo tale da approcciare il mercato del lavoro nazionale e internazionale;, la rappresentante dei giovani italiani ai negoziati sul clima delle Nazioni Unite;che porta un esempio di speranza e possibilità di riscatto con l’istituzione del ristorante “InGalera”, all’interno del carcere di Bollate.