Germania, è bufera per la nuova legge che esclude le donne trans dalle saune femminili

"Il gestore di una sauna femminile deve ancora tutelare la privacy delle clienti donne"

Was mich beim #Selbstbestimmungsgesetz und den Äußerungen von @MarcoBuschmann so sehr besorgt, ist die Möglichkeit, dass #Trans-Personen zukünftig per se ausgeschlossen werden könnten, weil sie Trans sind. /1https://t.co/FxINI8ZVHX — Sebastian Kropp 🏳️‍🌈🔴 (@SebastianKropp1) January 9, 2023

La rabbia della comunità queer

È caos in Germania per le dichiarazioni del ministro della giustizia tedesco(FDP). La questione, che ha suscitato una forte indignazione in chi credeva in una svolta inclusiva, riguarda la nuova legge sull’ autodeterminazione e in particolare sulle donne trans Dopo una serie di rinvii anche la Germania entra a far parte dei Paesi che vogliono semplificare l'autodeterminazione delle persone transgender . Il nuovo provvedimento andrà a sostituire il, legge vecchia di 40 anni e ormai decisamente obsoleta, che richiedeva la 'verifica' della propria disforia di genere attraverso una valutazione psicologica e un percorso di 'prova'. La novità principale sarà la possibilità di cambiare il proprio genere all’anagrafe attraverso un’, invece che attraverso una procedura che si concludeva con una sentenza di ratifica. Un percorso, questo, abbastanza pesante soprattutto per i minori, costretti a rispondere a domande imbarazzanti e intime. In definitiva, la nuova legge semplifica il cambiamento della voce di genere nello stato civile e quindi dello status ufficiale, ma non regola le questioni mediche. E se molti attivisti si sono detti felici per il nuovo provvedimento, le parole del ministro della giustizia Buschmann hanno decisamente gelato l'entusiasmo. In un’intervista con il quotidiano Die Ziet, il politico ha specificato che la legge sarà quasi totalmente dipendente dal contesto o dal settore. Nello specifico, le donne trans potrannodalle saune femminili, a discrezione delle clienti o del gestore. "Il gestore di una sauna femminile dovrebbe ancora poter dire: voglio tenere conto della protezione della privacy delle mie clienti donne e quindi legare la valutazione all’aspetto esteriore di una persona". Ma non finisce qui: per Bushmann è importante anche 'proteggere' ogni gestore da possibili cause per il trattamento riservato, definendola "un'operazione tecnicamente impegnativa e che deve essere elaborata a fondo" e dove tutto va 'regolamentato in modo ordinato'.Dopo le recenti dichiarazioni, la furia della comunità queer si è espressa in maniera potentissima. "È evidente che qui si tenta di tenere conto, nel processo legislativo, della posizione delle TERF secondo cui le donne trans non sono donne" ha tuonato il presidente di SPDqueer dell’Alta Franconia,. E ancora: "Il governo dovrà misurarsi con il fatto che una legge sull’autodeterminazione distrugge le discriminazioni e non ne costruisce di nuove", le parole in un tweet di, commissario del governo federale per le politiche queer. Infine, c'è chi avanza delle richieste, come i portavoce: "La protezione contro la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale o dell’ identità di genere fa parte della Costituzione e deve essere applicata senza eccezioni". Insomma, le dichiarazioni del ministro della giustizia rendono chiaro alla comunità trans di come la strada sia ancora abbastanza in salita, anche in Germania.