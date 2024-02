Il senatore Pillon ci ricasca: la storia di una statua diventa motivo per attaccare i diritti LGBT+

La notizia come Fake News

"Vogliamo restare liberi dalle coccarde arcobaleno"

Unache ha dell'incredibile quella adottata dal. Durante la giornata di lunedì, sui suoi, Pillon ha condiviso l’ennesimo post indignato all’urlo di “”. La ragione? In una piazza dicompare il monumento della nuova famiglia:Questo il modello di decostruzione sociale - continua - spinto dal pensiero unico liberal. Una piccola domanda:Cancellato? Sostituito da una fiala di seme maschile congelato? Come faranno queinon solo senza il padre, ma senza l’idea stessa di padre? Come faranno a pregare il Padre che è nei cieli se non sanno neppure cosa sia il padre terreno? L’si avvia velocemente alla propria. Solo la, quellapotrà salvarci."Se la notizia tempo fa sarebbe stata classificata come Fake News , oggi questa stessa notizia è ancora là ferma sui socialper essere gettata in pasto a simpatizzanti e preoccupati elettori. Basta però una sempliceper conoscere la vera storia della statua. Tanto per cominciare, non è comparsa in questi giorni, ma è stata inaugurata ildavanti allaIl titolo dell’opera è 'e ritraeCerto non un monumento alla famiglia tradizionale di cui Pillon si erge a estremo difensore. Si potrebbe pensare che il senatore abbiail post. Ed è qui il vero problema. A nessuno dei seguaci di Pillon interessa che quella notizia. E neppure al senator. Anzi sui social molti dei commenti danno ragione proprio a lui. Il problema del senatore Pillon è il tentativo continuo e subliminale con cui cerca, incessantemente, di solleticare le pulsioni più conservatrici dei suoi, seguendogià tempo fa era finito al centro del ciclone per un post suiche avevano rifiutato di indossare il logo del gay pride . "Onore ai giocatori di baseball diche hanno rifiutato di indossare il logo del gay pride in nome della loro fede cristiana., come dimostrano le sfilate blasfeme di questi giorni.. Costa caro, e ne so qualcosa, visto che son sotto, ma ne vale la pena. Senza odiare o disprezzare nessuno, ma fedeli alla verità”. La risposta di Paola Turci non si fece attendere: “Quanto è poco cristiano (e molto fascista) tutto questo, manifesto compreso”. Dopo l’invettiva della cantatrice contro Pillon, lo stessorispose all’attacco: “Paola Turci mi definisce poco cristiano e molto fascista per aver sostenuto i giocatori di Tampa (Florida) che si sono rifiutati di indossare i colori del Gay Pride. Ormai siamo all’assurdo per cui non basta sopportare passivamente le: è obbligatorio aderire ai Pride, pena la scomunica riservata ai fassisti. Io, come i giocatori di Tampa, e come la stragrande maggioranza della popolazione mondiale, vogliamoA proposito: fascista è chi vuole imporre agli altri i propri dogmi. Io non pretendo che tu venga alle processioni, ma tu non puoi pretendere che noi ci adeguiamo aiconcluse il senatore.