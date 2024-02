Stati Uniti, in Kansas bocciato il referendum che voleva abolire il diritto all'aborto

Il referendum: il diritto all'aborto non si tocca

Il nuovo ordine esecutivo

Il Kansas mantiene il diritto all'aborto . A stabilirlo sono stati direttamente gli elettori, chiamati a decidere con unsulla proposta che avrebbe rimosso i diritti di accesso alle interruzioni di gravidanza dalla costituzione dello Stato. Con i dati ancora non definitivi, i- quindi coloro che vogliono mantenere il diritto costituzionale all'aborto - sarebbero. La legge attuale, in Kansas, permette l'interruzione di gravidanzae lo Stato, già nei mesi scorsi, è diventato una sorta di rifugio per migliaia di donne degli stati confinanti, compreso Texas e Oklahoma , che in queste settimane hanno approvato leggi anti-aborto. "Questo voto mette in chiaro ciò che sappiamo: la maggioranza degli americani concorda sul fatto che le donne dovrebbero avere accesso all'aborto e dovrebbero avere il diritto di prendere le proprie decisioni in materia di salute", ha dichiarato il presidente americano Joe Biden in un comunicato.Nelsul diritto all'aborto dopo la sentenza shock della Corte Suprema americana, la grande maggioranza degli elettori del Kansas ha bocciato il quesito referendario con cui i legislatori conservatori hanno tentato di annullare le protezioni per le donne, inserite nella Costituzionale statale. I cittadini hanno votato no alla proposta di emendare la Costituzione in modo da permettere alla maggioranza repubblicana che guida il Kansas di approvareall'aborto. Procedura che, senza essere sottoposta all'approvazione degli elettori, è stata approvata in decine di altri Stati , dalla Louisiana al Mississippi al Texas , dopo la sentenza emessa lo scorso giugno dalla Corte Suprema. Quello che arriva dal Kansas è invece un altro segnale positivo per i: il 2 agosto in Kansas, dove si votava come in altri quattro stati anche per le primarie, si è registrataa quella degli ultimi anni, che potrebbe alla fine raggiungere quella record registrata nel 2008 - anno dell'elezione di Barack Obama - quando arrivò al 50%. La grande partecipazione al voto conferma quindi che l'attacco al diritto all'aborto potrebbe essere un fattore determinante per ledel prossimo novembre, motivando gli elettori progressisti ad andare a votare in massa."La decisione estremista della Corte Suprema di rovesciare la sentenza ' Roe v Wade ' ha messo. Questa notte il popolo americano si è espresso in proposito". Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esultato per il risultato del referendum in Kansas, dove "gli elettori sono andati in votare in numeri record perdi emendare la Costituzione", annullando la protezione del diritto all'aborto. Biden è poi tornato a esortare il"ad ascoltare la volontà del popolo americano e restaurare le protezioni della Roe con una legge federale". Intanto, il presidente assicura che la sua amministrazione "continuerà ad adottare azioni significative per proteggere i diritti riproduttivi delle donne". "E il popolo americano deve continuare adper, compreso l'aborto", conclude con un chiaro riferimento alle elezioni del prossimo novembre. Nella giornata di oggi, 3 agosto, il presidente Usa ha quindi firmato un altro ordine esecutivo durante la riunione inaugurale della appena creata task force per difendere i diritti riproduttivi delle donne. Nel documento si chiede al ministro della Sanità, Xavier Becerra, di considerare "tutte le azioni appropriate per garantire che le strutture sanitarie rispettino le leggi federali anti discriminazione , in modo che le donne ricevano l'assistenza medica senza ritardi".