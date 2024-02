Ad Abu Dhabi piantate milioni di mangrovie: un alleato per la difesa dai cambiamenti climatici

nei prossimi tre anni. Verranno piantate addall'omonima National Oil Company (Adnoc) che per farlo userà la tecnologia dei droni. Secondo quanto riferisce The National News, l'operazione fa parte del contratto firmato con la Distant Imagery, una compagnia di tecnologia degli Emirati, in base ad un intervento che prevededi mangrovia nel territorio. Il programma coinvolge tutti gli Emirati Arabi Uniti e per il prossimo decennio prevede di aggiungere al Paese 100 milioni di mangrovie che diventeranno anche un oggetto di studio sul contributo di questo albero nel preservare un luogo dai cambiamenti climatici . I droni utilizzati possono far volare 2.000 semi della pianta in otto minuti.La prima fase si è già svolta con ladi mangrovia, avvenuto nei giorni scorsi, nella regione di Al Dhafra. Le mangrovie sono state scelte perché sono tra le poche piante al mondo in grado di, e rappresentano un hotspot fenomenale per lo sviluppo della biodiversità . La parte aerea rappresenta infatti un habitat ideale, ad esempio, per i volatili, con siti di nidificazione e luoghi di sosta o svernamento che un numero impressionante di uccelli costieri e altre specie di uccelli migratori utilizzano durante i loro spostamenti intercontinentali. Numeroseutilizzano poi la fitta rete di radici immerse in acqua comedurante i primi stadi della propria vita. "Le mangrovie - spiega Ibrahim Al Zu'bi, vicepresidente dei settori sostenibilità e clima della Adnoc - possono portare una difesa naturale contro i cambiamenti climatici, prevenendoe proteggendo le linee costiere di Abu Dhabi, ma anche contribuendo a preservare un ambiente molto vivibile nell'area per le prossime generazioni". Dalle stime dell'agenzia Adnoc, circa ildei semi lanciati dai droni diventeranno alberi, con la germinazione e crescita che sarà monitorata nei prossimi anni.