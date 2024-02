Borracce, amiche dell'ambiente e di chi le preferisce alla plastica usa e getta. Otto regole per un uso corretto

Le otto regole per un corretto utilizzo

Borraccia sì, ma come sceglierla?

Qualche anno fa, per quasi tutti, era una perfetta sconosciuta, al limite unper gite fuori porta o scampagnate. Oggi lesono un recipiente irrinunciabile della nostra quotidianità. Griffate, anonime, di fogge strane oppure classiche, di sicuro quasi nessuno rinuncia a portarsele dietro, perché "non si sa mai". Sarà la moda, sarà una coscienza ambientale sempre più diffusa, quello che è certo è che sempre meno persone preferiscono, per bere fuori casa, la bottiglia di plastica usa e getta e dunque si affidano alle borracce. Al punto che nel 2018 il mercato globale mondiale di questo accessorio corrispondeva oramai a circadi dollari l’anno e le previsioni sono di una crescita deltra il 2019 e il 2025.Secondo un’indagine di Euromedia Resarch, per Unione Nazionale Consumatori, condotta tra aprile e dicembre 2020, più del 60% degli intervistati utilizzava fuori casa le bottigliette in PET , a fronte di un 35% che prediligeva le borracce, di cui più della metà dichiarava di usarle “”. Una scelta saggia? Certamente. A patto che si rispettino delle, in quanto, se utilizzate in maniera non corretta anche lepossono presentare dei pericoli. E non di poco conto, visto che le borracce si prestano notevolmente alla crescita di ospiti indesiderati come batteri patogeni pericolosi per la salute. Diversi studi, infatti, indicano che tutti i contenitori che entrano in contatto con l’ambiente e con la nostra bocca, in oltre un caso su due (58%), se non ben manutenuti, vengono contaminati da, che possono essere pericolosi soprattutto per persone fragili, debilitate e immunodepresse. Per questo l’Università Cattolica, campus di Roma, insieme all’Istituto Superiore di Sanità, ha redatto undedicato agli amanti della borraccia per. La lista delle regole è stata ideata e redatta dal dottor Luca Lucentini, Dipartimento Ambiente e Salute Istituto Superiore di Sanità, dal professore dalla dottoressa, ed è il cuore dell’iniziativa “Beviamo in sicurezza l’acqua del rubinetto. Vademecum su uso, manutenzione e igiene delle nostre borracce”.Le regole da seguire sono semplici ma importanti. In totale sono. Eccole: non riempire troppo la borraccia ma prevedere una quantità che; sciacquare sempre il recipiente prima di riempirlo;; lavare regolarmente la borraccia, lavare periodicamente le guarnizioni del tappo; utilizzare acqua calda e bicarbonato come soluzione agli odori; sostituire la borraccia quando è deteriorata; adottare buone pratiche per ile cercare di 'allungare la vita' della propria borracciaLa pubblicazione è stata curata dal Comitato Italiano per il Contratto mondiale sull’acqua (CICMA) nell’ambito del progetto "", realizzato in partenariato con le Università di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano con il contributo della Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando Plastic Challenge 2020. “Con la corretta gestione della nostra borraccia possiamo metterci al riparo da brutte soprese”, dichiara, professore associato di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica e Dirigente Medico della UOC di Medicina ospedaliera della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. E aggiunge: “Se non si esegue una corretta gestione, manutenzione e pulizia/disinfezione periodica della borraccia sono preminenti leda miceti opportunisti o alghe (per esempio Sarocladium kiliense, Acremonium sclerotigenum/egyptiacum, Aspergillus jensenii, Bisifusarium biseptatum, solo per citarne alcuni) che sebbene infettino prevalentemente soggetti anziani e/o immunodepressi, co-circolando con altri microrganismi e virusanche soggetti apparentemente giovani e sani. Non sono rare, poi, le contaminazioni per esempio da Escherichia coli , Pseudomonas aeruginosa o Klebsiella pneumoniae o di Norovirus”.Se si sceglie una borraccia in plastica occorre sapere chee che va letta l’prima dell’acquisto, onde evitare la presenza di, prodotto ormai bandito per la sicurezza del consumatore. Inoltre, la plastica può disperdere nel liquido, specie se usurata o magari danneggiata da bevande troppo calde o acide, microparticelle che costituiscono un potenziale pericolo per la salute umana . Meglio propendere per un lavaggio a mano con scovolino non abrasivo. Un’altra possibilità è riempirla con acqua eda lasciare agire tutta la notte.Per quelle in, che può essere tossico, bisogna assicurarsi che l’interno della borraccia sia rivestito da(ceramica). Inoltre, se il rivestimento non è ben liscio, le sue increspature si prestano a fare da nido a muffe e batteri. Anche in questo caso meglio evitare il lavaggio la lavastoviglie. Inoltre, le borracce in alluminio mal si prestano a(come il latte ed oli), bevande acide e calde. Meglio scegliere comunqueche è un materiale particolarmente resistente e non trattiene odori e sapori, inoltre è più sicuro contro la proliferazione di muffe e batteri. Per l’igiene va bene la lavastoviglie (a meno che l’etichetta del prodotto non lo sconsigli), ma anche ilcon acqua e una goccia di detersivo o acqua e bicarbonato. Infine, le borracce in vetro: sicuramente inerte è ‘pulito’ e di facile lavaggio, ma fragile, quindi se ne, soprattutto per i più piccoli.