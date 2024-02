Cambiamento climatico, le Maldive diventeranno città galleggiante

Si chiamano: se non puoi sconfiggere un nemico cerchi di adattare la tua vita, provando a cambiare il tuo modo di vivere ed anche di pensare. Vale anche per il cambiamento climatico . Se vedi che non c’è più nulla da fare, o se pensi che in un futuro, magari molto prossimo, dovrai fare i conti con condizioni estremante mutate rispetto a quelle abituali, cerchi di prevenire con. E anche un po’ futuristici. E’ il caso delle Maldive che per contrastare l’innalzamento del livello dei mari , ha pensato di costruire una

Secondo le previsioni infatti, inell’Oceano Indiano settentrionale saranno tra i primi luoghi al mondo a venirea causa dello scioglimento dei ghiacciai , e diventeranno inabitabili entro il 2050. In media queste circa mille isole si trovano infatti a solosul livello del mare. Secondo la Nasa lo stato insulare è il Paese con meno terreno al mondo. Ecco allora che il Governo ha predisposto il progetto "" (MFC), che ha lo scopo di trasformare l’arcipelago in una città galleggiante. Sulla nuova isola artificiale ci saranno migliaia di case (a partire da 250mila dollari per 300 metri quadri), negozi, ristoranti, un ospedale, una scuola e un edificio governativo.La progettazione è stata affidata a due società olandesi: la Dutch Docklands, esperta in infrastrutture galleggianti, e Waterstudio, che si occupa di pianificazione urbana e architettura. Il risultato finale avrà la forma di un, così da assomigliare a un corallo. Il sistema di strutture flottanti sarà fissato a, che faranno da base, e a un muro di(come negli atolli). Attraverso un particolare sistema ingegneristico, le isole intorno alla laguna avrannorispetto alla "Maldives Floating City". "Questa ingegnosa configurazione riduce l'impatto delle onde della laguna, stabilizzando le strutture e i complessi in superficie", spiega un comunicato stampa. La città sorgerà su un incrocio die funzionali nella laguna di 200 ettari (pari a due milioni di metri quadri) a dieci minuti di barca dalla capitale Malé e dall’aeroporto internazionale. Il progetto in realtà è in via di sviluppo da un decennio ma è stato svelato solo recentemente. I lavori di costruzione sono nellae il tutto dovrebbe essere pronto nella seconda metà del decennio."La MFC non richiede alcuna bonifica del territorio, quindi ha un impatto minimo sulle barriere coralline", ha detto, presidente delle Maldive tra il 2008 e il 2012. "Inoltre, verranno coltivate delle nuove, gigantesche barriere coralline che serviranno da frangiflutti. Dobbiamo adattarci al cambiamento climatico senza distruggere la natura, ma collaborando con essa, come propone la nostra città. Alle Maldive non possiamo fermare le onde, ma possiamo innalzarci con loro" sono sempre le parole di. Il progetto farà da apripista per altre isole che presto dovranno organizzarsi per salvaguardare il loro territorio e la loro cultura dalla crisi ambientale. “Le Maldive sono il primo esempio di una nazione che cerca di trovare nuove soluzioni per far fronte all'innalzamento del livello del mare", gli fa eco, fondatore di Waterstudio. Tutto molto bello. Tranne che per un piccolo particolare: visti i prezzi delle abitazioni sarà, però, difficile che lese le potranno permettere, a meno che non riceveranno sovvenzioni dal governo.