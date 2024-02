Il Nepal ritrova le sue aree verdi: grazie alle comunità locali raddoppiano le foreste nazionali

Tornare indietro si può. Riuscire a, anzi: con l’ausilio di politiche governative efficaci e il coinvolgimento delle popolazioni locali , riuscire a correggere la rotta può non essere un miraggio. Quello che arriva dalè un messaggio di speranza di enorme portata, perché insegna a non demordere, anche nelle situazioni che appaiono più compromesse. La storia ha per certi versi dell’incredibile: negli anni '80 sembrava infatti che lo Stato asiatico, compreso tra India e Tibet, dovesse finire del tutto disboscato , con il rischio di un aumento delle alluvioni e degli smottamenti. Il Paese stava affrontando una, e le foreste avevano iniziato a ridursi pesantemente a causa delle attività di taglio, che venivano realizzate per ampliare la superficie a pascolo e per la raccolta di legna da ardere. Tanto che nel 1979 la stessa Banca Mondiale aveva lanciato un grido d’allarme: senza programmi di riforestazione su larga scala le foreste nelle colline nepalesi sarebbero potute sparire nel giro di pochi anni.La consapevolezza del disastro imminente ha prodotto unvia via sempre più apprezzabile, a partire da nuove pratiche di gestione forestali a livello nazionale, fino all’emanazione di una nuova legge sulla silvicoltura, adottata nel 1993, basata sul principio tanto semplice quanto rivoluzionario: che fossero le stesse comunità territoriali a portare avanti queste operazioni. Il risultato è che una recente ricerca finanziata dalla Nasa , ha dimostrato come il Nepal abbia in questi anni quasi raddoppiato la superficie nazionale delle, passando, soprattutto nelle colline tra l'Himalaya e le pianure del Gange. Per fare un esempio, la zona boschiva di comunità che si trova a est di Kābhrepalāñchok, il cui territorio nel 1988 era coperto dalla foresta solo per il 12%, è arrivata a toccare il 92% nel 2016. "Una volta che le comunità hanno iniziatoattivamente le foreste, le piante sono ricresciute soprattutto grazie alla rigenerazione naturale", ha detto Jefferson Fox, principal investigator del progetto della Nasa "" e vice-direttore delle ricerche al centro est-ovest nelle Hawaii. Prima che il Nepal passasse la sua legge sulla silvicoltura, la gestione delle foreste del governo era meno attiva. “Le persone usavano ancora le foreste - ha aggiunto Fox - semplicemente non era loro permesso di gestirle autonomamente, e non c’era alcun incentivo nel farlo”, tanto che queste sono diventate. Con la gestione comunitaria tutto cambia, perché le persone vengono messe i grado di estrarre risorse dalle foreste (frutta, medicine, foraggio) e venderne i prodotti, restringendo però il disboscamento e il taglio per pascoli e legna da ardere. Inoltre i membri delle comunità hanno partecipato attivamente delleper assicurare che le foreste fossero protette.Una vera e propria rivoluzione dunque. Unche ha visto politiche governative e protagonismo delle comunità unirsi per ottenere risultati impensabili. Lo studio ha per altro dimostrato come gli alberi e la vegetazione si siano rigenerate rapidamente già dai primi anni di gestione informale. A oggi le foreste di comunità occupano quasi, cioè circa un terzo della superficie forestale del Nepal. Sono gestite da oltre 22.000 comunità che comprendono circa 3 milioni di famiglie.