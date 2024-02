L'uso di cannabis aumenta la soddisfazione sessuale. I ricercatori: "Riduce le disparità di genere"

Quella della canapa è una coltivazione molto antica, forse addirittura una delle prime della storia dell’umanità. Ci sono prove, infatti, che dimostrano la sua presenza in Cina già a partire dal 4.000 avanti Cristo. Con il passare dei secoli, le piante di cannabis sono state usate in tutto il mondo, dal Medio Oriente all’Europa passando per la Russia: si è fatto riferimento ad esse, per esempio, a mo’ di medicinale allo scopo di alleviare i dolori e i crampi alle giunture.

L'uso di cannabis aumenta la soddisfazione sessuale

Va detto, tuttavia, che nel recente passato lo scenario è mutato, almeno in parte. La ricerca del cannabidiolo, così come le sue nuove applicazioni, ha dovuto fare i conti con un brusco stop per effetto delle restrizioni legali che sono state applicate sulla cannabis psicoattiva. Ora però i ricercatori hanno scoperto un nuovo 'beneficio', a tutto vantaggio del gentil sesso: proprio la cannabis infatti potrebbe essere la chiave che le donne possono utilizzare per raggiungere i tanto agognati orgasmi multipli.

La buona notizia arriva da uno studio condotto dalla East Carolina University e dalla North Carolina State University e pubblicato sul Journal of Cannabis Research. Da cosa deriva questo beneficio in termine di 'climax'? Dal rilassamento e dal relativo e conseguente aumento del desiderio nelle donne. In estrema sintesi, i ricercatori ritengono che fumare cannabis prima di un rapporto sessuale o della masturbazione favorisca tutto questo. Lo studio ha coinvolto centinaia di partecipanti e i risultati sono stati ottimi: il 70 per cento di questi, sia uomini che donne, ha riportato un aumento della soddisfazione sessuale dopo l'uso di cannabis. I ricercatori ipotizzano che il rilassamento sia dovuto al THC, uno dei principi attivi della pianta di cannabis più conosciuti, e questo significa che essa potrebbe essere utilizzata per il trattamento di disfunzioni sessuali.

La cannabis per ridurre le disparità di genere

Come questo avviene questo processo? La spiegazione scientifica parte dalla struttura chimica del THC, che è simile all'"anandamide" del cervello. Agendo come un neurotrasmettitore, invia di fatto dei 'messaggi chimici' tra le cellule in tutto il sistema nervoso. Questi neurotrasmettitori a loro volta influenzano le aree del cervello legate, alla memoria, alla concentrazione, al movimento, alla percezione sensoriale e del tempo e ovviamente al piacere. Il THC viene riconosciuto dall'organismo e può alterare la normale comunicazione cerebrale.

"Nel complesso - spiegano i ricercatori - l'uso della cannabis tende ad avere un'influenza positiva sul funzionamento sessuale e sulla soddisfazione percepita degli individui, nonostante il sesso o l'età. In aggiunta a questo la cannabis potrebbe aiutare a ridurre anche le disparità di genere nel piacere sessuale". E ancora: "Mentre più del 90 per cento degli uomini riferisce di provare di solito l'orgasmo durante il sesso, meno del 50 per cento delle donne sperimenta regolarmente l'orgasmo durante il rapporto e solo il 6 per cento ha riferito di provare sempre un orgasmo durante il sesso". Lo studio ha anche esaminato se la cannabis può aumentare il tatto, il gusto e l'olfatto, sensi che possono "creare" o "distruggere" incontri sessuali. Oltre il 70 per cento dei partecipanti ha riportato che dopo la cannabis il tatto e il gusto si intensificano e questo potrebbe aumentare la soddisfazione sessuale generale perché i due sensi sono parti importanti durante il rapporto. E lo sono ancora di più per le donne.