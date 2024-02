Rifiuti plastici nel Mediterraneo: le potenzialità della Citizen scienze nella lotta all'inquinamento

Otto milioni di tonnellate di rifiuti plastici negli oceani

I danni economici e l'impatto sociale

La Citizen science: "Ognuno può e deve contribuire a proteggere l'ambiente"

Quanta parte dell’inquinamento del Mediterraneo è rappresentata dai rifiuti di plastica ? A questo interrogativo ha provato a rispondere lo studio condotto da Mediterranea e Ispra , nell’ambito del progetto di advanced citizen science denominato "" sui dati del 2022. E la risposta è solo apparentemente banale: ben ildegli oggetti galleggianti individuati è rappresentato da oggetti legati al packaging , buste, bottiglie e materiale da pesca. Quindi da materiali plastici La spedizione è salpata lo scorso maggio dal Canale di Sicilia, ha circumnavigato l’isola, navigato il Golfo di Taranto per poi risalire la costa Adriatica per sbarcare a Venezia a settembre, rilevando una importante quantità di rifiuti nelle acque del Mare Nostrum , presenti in tutte le aree analizzate, con una densità media in linea con le aspettative,e più bassa in alto mare. La quantità maggiore di immondizia è stata trovata nelle zone del Mediterraneo in cui ci sono maggiori legami con la terra, come le foci dei fiumi del versante Adriatico e le coste del Sud della Sicilia, dove i ricercatori Ispra affermano siano state trovate alte densità di. Si tratta di dati in gran parte attesi, visto che, secondo le stime più accreditate sonoogni anno nel mondo, 8 delle quali finiscono negli oceani e nei bacini marittimi sotto forma di rifiuti, generando danni sia all’ecosistema marino sia, direttamente o indirettamente, alla salute dell’uomo.La presenza di questi scarti in aree ad alto valore paesaggistico provoca inoltre ingenti, in quanto genera una riduzione del valore di quell’area e quindi riduce il turismo. Può causare danni meccanici alle barche e alle attrezzature da pesca , oltre a compromettere la pescosità delle acque. Senza contare i costi di bonifica per la rimozione dei rifiuti marini sono molto elevati. E c’è anche un, in quanto la presenza di rifiuti marini riduce il valore estetico dell’ambiente e quindi della fruizione pubblica.Per ottenere i dati, il progetto, come detto si è avvalso della. In pratica, periodicamente, - in base alla condizione meteo, al tratto di navigazione, alle condizioni ambientali consone - l’equipaggio di Mediterranea deputato per quel giorno all’osservazione, veniva disposto su un lato della barca, munito di binocolo e tablet, su cui era installata l’applicazione su cui, in base alla loro composizione: plastica, vetro, legno, metallo, gomma, carta e tessuto; per ogni tipologia viene poi identificato un nome generico comune a indicare l’oggetto (salvagente, materassino, fazzoletto di carta…). L’osservazione, svolta a occhio nudo, nel caso fosse stato necessario veniva poi confermata con il binocolo. Nel frattempo i GPS di bordo registrava la traccia e i waypoint che indicavano la posizione degli oggetti avvistati. "Invitiamo tutti i velisti, i cittadini, a. E non a parole, ma dedicando una quota delle loro navigazione, delle loro passioni alla collaborazione con la ricerca scientifica" dichiara Simone Perotti di Ispra. Che ha aggiunto: "Non possiamo più permetterci di divertirci soltanto e di dedicare il nostro tempo solo a noi stessi. Vivere in questa epoca, e vivere il mare soprattutto, significa partecipare, contribuire". Oltre a determinare ladello stock di inquinamento presente nel mare, il progetto, secondo gli studiosi dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, ha disvelato anchedella citizen science per contribuire alla costruzione della conoscenza sui fenomeni ambientali. "La prosecuzione della collaborazione permetterà di ottenere informazioni in altre aree del Mediterraneo, contribuendo a diffondere la consapevolezza sulla necessità di una svolta sostenibile in tutti i settori delle attività umane” concludono da Ispra.