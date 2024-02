Tumori femminili: a Firenze le nuove frontiere di cura per le donne con la terapia immunologica

Il, che si forma nel rivestimento interno dell’utero, è purtroppo tumori femminili , se si considera che rappresenta ildi tutti i tumori che affliggono le donne e che è la terza neoplasia più frequente nelle signore di età compresa. In Italia, le stime indicano attualmenteche sopravvivono ad una diagnosi di carcinoma dell’endometrio mentre, purtroppo, nel 2021. La buona notizia è che la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è passata dal 77% del 2017 al 79% del 2020. Resta però il fatto che la prima arma efficace per combattere tutti i tipi di tumore, non soltanto quelli femminili, sono la prevenzione e la diagnosi tempestiva , come ha sottolineato anchedell’Azienda Ospedaliero-universitaria Senese, nel corso del convegno "", promosso da Motore Sanità all'Hotel NH di Firenze: "La diagnosi precoce e la prevenzione rappresentano un baluardo fondamentale, non solo per il trattamento del tumore all'endometrio ma per tutte le forme tumorali . Per quanto riguarda la cervice, un ruolo importante nella prevenzione lo hanno giocato anchealle adolescenti". Ma anche sul fronte del trattamento delle patologie ormai già manifeste esistono importanti novità: "Nel 30% delle donne affette da tumore dell' endometrio - spiega Maio - è stata identificata una particolare caratteristica molecolare che lo rende. Si tratta di una cura a base di farmaci di vecchia generazione, ossia anticorpi monoclonali, che vengono somministrati per via endovenosa e che agiscono direttamente sul sistema immunitario del paziente, rendendolo più aggressivo nei confronti delle cellule tumorali"."Solo in alcuni casi. Ma questo non significa che si possa abbandonare la chemioterapia: quando è necessaria, rimane la via da percorrere per il trattamento del cancro"."In genere se viene somministrata una, non viene somministrata l'altra. Ma nel caso del cancro al polmone è emerso che l'associazione delle due terapie può dare risultati ancora migliori"."Si tratta di una terapia meno invasiva. Gli effetti collaterali ci sono, ma sono diversi e di intensità complessivamente minore. Permette una qualità di vita accettabile o addirittura migliore, complessivamente. Non si perdono i capelli , non si soffre di nausea né di vomito, insomma non si verificano le manifestazioni esterne tipiche del trattamento chemioterapico ".Al centro dei lavori del convegno organizzato dac'è stata dunque l'analisi sulnel paziente oncologico, da tempo al centro dell’attenzione dei ricercatori. Gli studi in questo campo hanno portato ad evidenziare alcunealla base del mancato funzionamento di un sistema immunitario non più in grado di riconoscere e contrastare le cellule neoplastiche da quelle sane. "Concentrandosi su queste cause - commentadi Motore Sanità - la ricerca ha prodotto negli ultimi 5-6 anni una rapida e dirompente innovazione. Così già oggi, ad esempio,si è consolidata in molte tipologie di tumori come nuovo fondamentale approccio terapeutico in grado di portare speranze ai malati. Infatti grazie ai sorprendenti risultati ottenuti inizialmente in quelle forme refrattarie a tutte le terapie disponibili nel melanoma prima, nel polmone e nel rene successivamente, l’impegno nel continuare a farverso nuove indicazioni, è oramai uno degli obiettivi comuni per tutti i ricercatori al mondo". In effetti, benché piuttosto diffuso, il carcinoma endometriale presenta limitate opzioni di trattamento ed una. “Ma per ottenere il miglior risultato clinico dalla terapia immunologica - puntualizza Zanon -, secondo le evidenze emerse dagli studi clinici registrativi, la selezione della popolazione target deve avvenire attraversoeseguito con la tecnica di sequenziamento NGS. Così, seppure ogni anno in Italia vi sia un'incidenza di circa 8.300 nuovi casi, prevalentemente in donne tra i 50 e i 65 anni, le stime ottenibili attraverso una proiezione dei dati registrativi sulla popolazione target selezionata dal test e da trattare con questa nuova terapia presentano numeriche notevolmente inferiori. Ecco perché Motore Sanità intende promuovere dei tavoli di discussione a livello delle principali regioni italiane che, analizzando l’attuale cambio di scenario nelle opportunità di cura di questo tumore, possano generareper garantire un accesso rapido alle terapie più efficaci ed ai test necessari, mantenendo appropriatezza senza sprechi di risorse”. Dopo i saluti istituzionali in apertura del convegno, Zanon ha introdotto i lavori e presentato gli interventi di Michele Maio e di(Alleanza contro il tumore ovarico)."Una diagnosi di questo tipo viene fatta dopo un controllo ginecologico, che purtroppo spesso e volentieri le donne cercano di evitare, perché percepito come invasivo della propria sfera intima. Le donne affette da endometriosi possono avere sofferenza e problematiche non solo fisiche ma anche di tipo psicologico, provocate per esempio dalla difficoltà a rimanere in cinta. Molto dipende, ovviamente, dallo stadio della malattia, ma essendo l'endometrio il tessuto di rivestimento dell'utero, quando questo si trova in condizioni alterate diminuisce le possibilità che l'embrione riesca ad aderire e a svilupparsi. Se lo stadio della malattia si trova a livelli molto avanzati, viene suggerito l'intervento chirurgico per l'asportazione dell'utero o comunque delle ovaie. In questo caso la donna andrà in contro a una serie di problematiche legate alla menopausa precoce, nel caso si trovi ancora in età fertile e, purtroppo, solitamente è in questa fase della vita di una donna che la malattia si presenta"."Intanto stiamo parlando di un fatto che di per sé è contro natura. Alle donne che vanno in menopausa precoce per colpa di un'operazione, e che quindi si trovano a vivere in maniera brusca e repentina una condizione che, in natura, dovrebbe avvenire gradualmente, vengono somministrate terapie ormonali di accompagnamento, per contrastare gli squilibri ormonali dovuti all'asportazione delle ovaie. Spesso e volentieri devono essere introdotti anche altri farmaci, per evitare complicazioni parallele come l'osteoporosi e, in generale, l'invecchiamento precoce del corpo della donna che provoca conseguenze anche psicologiche. Altra questione, che per alcune donne rappresenta un problema e per altre no, sono le classiche caldane. Le difficoltà da affrontare, dunque, possono variare da caso a caso e, come dicevo, in base alla gravità della malattia. Per esempio, una paziente di mia conoscenza affetta da endometriosi durante il parto ha subito la rottura della vescica, a seguito delle cicatrici che l'endometriosi le aveva procurato"."Non sempre è facile riconoscere dei sintomi precisi. Per esempio, le parlo da paziente, per quanto riguarda il carcinoma ovarico che io stessa ho avuto, non esistono sintomi particolari, se non lievi e blandi, che solo i medici sono in grado di riconoscere. Nel mio caso la scoperta precoce è stata fatta durante un controllo ginecologico di routine. Nel caso del carcinoma all'endometrio, invece, possono verificarsi sanguinamenti. Bisogna tenere conto che per certi tipi di tumore non esiste una prevenzione specifica, come quella prevista per il controllo del collo dell'utero attraverso il Pap test. Ecco perché le donne devono entrare nell'ottica di farsi visitare almeno una volta l'anno, con una visita ginecologica interna".A concludere il pomeriggio di lavori all'Hotel NH di Firenze è stata la“Immunoncologia nel tumore dell’endometrio: cosa cambia nei percorsi assistenziali?”, moderata da Claudio Zanon, nella quale sono stati affrontati i temi "La rete come strumento di accesso rapido ed equo all’innovazione"; “Quali test, quali codifiche, quali rimborsi, quali risorse e su quale budget allocare?”; “Terapia agnostica e ruolo di NGS: l’esempio dell’immunoncologia in pazienti con MSI-H e dMMR nel tumore dell’endometrio avanzato o ricorrente” e “Luci ed ombre dei PDTA: come stare al passo dell’innovazione e semplificare l’accesso”. Erano presenti, coordinatore della rete oncologica Regione Toscana;, presidente dell'associazione Women for Oncology Italy;, farmacista dirigente gestione settore farmaci ESTAR Firenze;, dirigente farmacista ASUR Marche Area Vasta 2;, consigliere regionale Siapec;, professore in ginecologia e ostetricia all'AOU di Careggi;, dirigente I livello presso UOC oncologia medica nell'ospedale civile Madonna del Soccorso;, direttore oncologia medica Empoli;, dirigente medico oncologia medica AOU Careggi e, direttore anatomia e istologia patologica nell'azienda ospedaliera di Perugia.