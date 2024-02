Amore saffico tra Maya Hawke e Camila Mendes con tanto di suspense del cinema hitchcockiano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maya Hawke (@maya_hawke)

Unaa tinte queer in stile Hitchcock che sovverte gli schemi parlando dei personaggi più spaventosi di sempre: le adolescenti . E' "", il film in uscita su Netflix il prossimo 16 settembre, diretto da Jennifer Kaytin Robinson, la sceneggiatrice della commedia "Someone’s Great" e dell’ultimo "Thor: Love and Thunder". Il film, che affronta anche il tema del bullismo, vede nel cast, la 24enne figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, già protagonista di " Stranger Things " con il suo adorabile ruolo di Robin. Al suo fiancodi "Riverdale"."Do Revenge" si ispira liberamente al film "", la pellicola del 1951 diretta dal maestro del dark Alfred Hitchcock , che, a sua volta, si è rifatto al libro omonimo, scritto e pubblicato da Patricia Highsmith nel 1950. Le atmosfere in cui si muovono le, ovvero alti livelli di vendetta e di suspense tipici dei film di Hitchcock, vanno a intrecciarsi con le storie tipiche dei teen drama e deiHawke e Mendes interpreteranno rispettivamente: quando il fidanzato di Drea posta il suo sex tape online senza consenso e una ragazza fa outing a Eleanor (dichiaratamente omosessuale) davanti tutta la scuola, le due uniscono le loro forze per vendicarsi contro i loro acerrimi nemici.Ispirata dai classici teen movie anni Novanta, come "" o "10 cose che odio di te",ha cercato di re-inventare la formula tradizionale aggiungendo un pizzico di Hitchcock e amore saffico al cocktail. “Come sarebbe prendere i divertenti ed elettrizzanti elementi del cinema hitchcockiano e inserirli in un liceo americano?” dice la regista a "Elle Magazine" ricordando, quindi, che il film affronta le problematiche adolescenziali come bullismo e cyberbullismo. "Il film sarà incentrato non necessariamente sulla cancel culture, ma la nostra responsabilità nel, e in che modo possiamo salvarle senza le giuste informazioni" spiega ancora Robinson. Poi aggiunge: “Al contempo, parla di come rielaboriamo il trauma. Quindi, concentrarsi su cosa ci è successo, come ci successo, e perché ci successo e come affrontarlo”.Nel cast del film si trovano anche, che interpreta Russ Lee, poi Talia Ryder, che veste i panni di Gabbi. Eliza Bennett è Jessica, poi Cassady McClincy è Ashlyn e Alisha Boe è Tara. Inoltre c'è la partecipazione anche di Austin Abrams – ben noto per aver interpretato Ethan, il fidanzato di Barbie Ferreira in "" – e un cameo di