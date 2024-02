Boomerissima, bacio saffico tra la conduttrice Alessia Marcuzzi e Claudia Gerini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia)

Un bacio tutto al femminile in prima serata Rai. E’ quello tra Alessia Marcuzzi Claudia Gerini durante il debutto di “ Boomerissima ” (la puntata in onda il 10 gennaio), il programma suguidato dalla bionda presentatrice ex Mediaset.Un bacio saffico – al momento non ha creato polemiche – che sta facendo il giro del giro del web. Ilvuole solo celebrare la libertà e le donne . “Evviva noi, evviva il gioco, evviva la gioia di essere libere” scrive sul suo profilo Instagram l’attrice Claudia Gerini postando la foto del bacio e aggiungendo una serie di cuori e gli hashtag “love” e “friends”. E tra i primi commenti c’è proprio quello della Marcuzzi che scrive: “Ti adoro. Evviva la libertà!”.Il bacio è arrivato al termine di un simpatico siparietto dove le due donne hanno ballato e cantando sulle musiche prima di Madonna e poi sul brano “” di Micheal Jackson, canzone che parla del dolore del pregiudizio e dell’odio, un testo ribattezzato di protesta per attirare l’attenzione su problemi sociali e politici. Alla fine della performance il, lungo qualche secondo, poi le due donne si sono abbracciate divertite. Insomma, niente scandali, solodel mondo dello spettacolo, entrambe con una lunga carriera di successi alle spalle e pronte a nuova sfide. Proprio come nel caso della Marcuzzi che dopo 25 anni in casa Mediasetper proporre un progetto tutto suo, prodotto da Banijay Italia, un format che vuole riportare freschezza e novità sulla tv pubblica. E al termine della prima puntata i giudizi sono positivi.L’idea alla base di “Boomerissima” è il conflitto generazionale tra Boomer - che in teoria sarebbero gli Over 50 ma che per molti ragazzi sono chiunque abbia più di 37 anni - e i Millennial , un conflitto che la televisione ha riscoperto di recente raccontando per filo e per segno cosa accomuna e cosa differenzia le due compagini. Un divario che la ‘Pinella’ riesce ad affrontate condando tanto divertimento allo show fatto di musica, balletti e prove tra due squadre, quella Over e quella Under. La Marcuzzi, molto lontana dal modo di condurrre reality come “ L’Isola dei Famosi ” o “ Il Grande Fratello ”, con “Boomerissima” dimostra a tutti che anche a 50 anni (compiuti lo scorso 11 novembre) è possibile mettersi ancora alla prova e uscire dalla propria comfort zone.