Calendario Pirelli 2023, empowerment femminile e battaglia sull'inclusività firmato da Emma Summerton

Un grande affresco e contributo all’ empowerment femminile e alla battaglia sull' inclusività . E’ il Calendario Pirelli 2023 firmato da, la fotografa di moda australiana che vive a Londra. “Volevo offrire alle donne una piattaforma per rappresentare chi sono, che cosa effettivamente fanno” spiega la fotografa,, giunto alla 49edizione e composto da 14 scatti (12 mesi, l’immagine di copertina e quella di chiusura) di altrettante muse.“Per il calendario sono voluta tornare alla. Musa originariamente rappresentava non solo la fonte di ispirazione ma anche chi possedeva talento nella letteratura, le scienze e le arti” spiega Summerton, tanto che il titolo del calendario è “”. Tra le sue muse ci sonoe altre che si battono per una, più vicina a quelle delle donne reali. E non a caso, Summerton ha scelto modelle ma anche artiste, fotografe, musiciste, scrittrici. Tutte donne con un fascino speciale, che lei ha voluto ritrarre in una, sullo sfondo di una natura selvaggia.Il risultato finale offre una carrellata dima che esprimono sempre la. E così a fianco di top model famose come, l’esperta di tecnologia, Bella Hadid , il folletto, Cara Delevingne , la performer, (figlia di Kate) , la veggente, Emily Ratajkowski , la scrittrice, ecco attiviste come Ashley Graham , che invita le donne a reagire e a sentirsi belle come sono , piuttosto che, scrittrice, super top model afro-americana che boccia la definizione curvy “perché obsoleta”.E, ancoranei panni della fotografa, lavoro che svolge in parallelo a quello di top model, quindi, l’atleta, che ha perso entrambe le gambe. Poi, ancora,, la top russa nei panni della pittrice,, modella e attivista britannica che qui interpreta la regina. Adut Akech , la modella sudsudanese naturalizzata australiana interpreta la cacciatrice di sogni, quindi, la saggia, e, la musicista.” spiega la fotografa sottolineando come le donne che racconta l’hanno ispirata “lungo tutta la mia carriera e lungo tutta la mia vita, a partire da mia madre. Persone dalle quali ho imparato molto: scrittrici, fotografe, poetesse, attrici e registe. La mia idea, quindi, è stata quella di celebrare questee di creare un mondo in cui rappresentarle”.Gli scatti, che compongono il calendario , frafanno viaggiare lontano dalla realtà difficile che stiamo vivendo. “Il fatto di avere questa atmosfera surreale creativa e un po’ onirica è qualche cosa di importante in questo preciso momento” spiega ancora Summerton in riferimento alla decisione di tenersi fuori dal tempo e dalle tragedie, pandemia e guerra. E aggiunge: “Perché anche se, o forse proprio perché la situazione attuale può risultare molto pesante,”.