Checco Zalone porta in teatro la satira politicamente scorretta sui diritti civili

"Se ho mai? Una volta sola, quando feci l'imitazione di Michele Misseri e me ne sono pentito, forse ho sbagliato, era eccessiva. Da lì, tracciando una linea di confine tra ciò che è simpatico e ciò che è inopportuno". Checco Zalone torna a teatro con la solita voglia di stuzzicare, far riflettere e rompere gli schemi. "Nello spettacolo propongo la storia di una famiglia arcobaleno che adotta un bambino in un orfanotrofio di Predappio. Come andrà a finire?" Per saperlo basta andare nei teatri dove porta in scena "", spettacolo con cui girerà l’Italia, da nord a sud. Ce n’è per tutti i gusti, dai migranti Putin . Come nasce l’idea dello spettacolo? Lo dice chiaramente: "Dalla storia di una signora che a febbraio voleva, ma era: alla onlus le avevano detto che erano rimaste solo quelle siriane". La questione, "o meglio il tema dell' integrazione , affrontato con il punto di vista di Mendel, padre della genetica". La, "con un Putin inedito - e una citazione chapliniana - che parla in dialetto bitontino, o meglio un grammelot tra gli accenti pugliesi di provincia che assomiglia al russo". Il tema delle, "con una parte di sano maschilismo, perché abbiamo al governo una donna e il pubblico apprezza tantissimo". E il nuovo esecutivo? "Non ho visto la tv, preparavo lo spettacolo. Posso dire che dimi ha colpito positivamente la capacità di comunicazione".Sberleffo e, Checco Zalone è pronto per la tournée nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il nuovo spettacolo, "Amore + Iva", scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino, al, per toccare poi Bologna, Conegliano, Trieste, Ravenna, Torino e gli Arcimboldi di Milano per tre settimane nel periodo natalizio. Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l'organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta, il tour - che durerà un anno - ha già toccato i 100 mila biglietti venduti solo sulla piattaforma Ticketone. "È un ted questo spettacolo, in cui parlo di adozioni, diritti civili, tra momenti pungenti e temi scottanti. non ci si annoia. Mi aspetto le polemiche, le stroncature sane", racconta Zalone incontrando la stampa a Firenze alla vigilia dell'esordio. "Nelle prime tre date a Senigallia la mia performance è andata crescendo - scherza - il primo giorno mi avreste stroncato, il secondo incensato". E a chi gli chiede, in tema di "Amore + Iva", serisponde: “, dipende dal tempo e dalla prestazione”.