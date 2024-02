Chiara Francini, chi è l'attrice al fianco di Amadeus nella quarta serata di Sanremo 2023

Chi è Chiara Francini

L’attrice Chiara Francini e la pallavolista Paola Egonu sono co-conduttrici per una sera al Festival di Sanremo 2023 , in programma dal 7 all’11 febbraio, al Teatro Ariston di Sanremo. Amadeus , direttore artistico e conduttore per la quarta volta della kermesse, completa così il parterre di donne al suo fianco: la prima sera e la finale è prevista Chiara Ferragni , la seconda sera (mercoledì 8) la giornalista di “Belve” Francesca Fagnani , giovedì 9 la campionessa del volley Paola Egonu e venerdì 10 febbraio, nella quarta serata, l’attrice Chiara Francini. Ogni sera, poi, Amadeus avrà come spalla l’amico Gianni Morandi.L’annuncio della presenza della fiorentinaè arrivato durante il Tg1 di domenica 15 gennaio. “Sicuramente partecipare a Sanremoper ogni ragazza italiana, ed è un traguardo incredibile per una ragazza di provincia come me” commenta emozionata Francini. E aggiunge: “Ho dovuto tenereper una settimana da quando è arrivato questo messaggio da un sconosciuto che si firmava Amadeus, seguito da un vocale in cui era chiaro che era la sua voce., neanche al mio fidanzato: tutte le volte che arrivava un messaggio di Amadeus scappavo in bagno per paura che lui riconoscesse la voce, millantando di dovermi lavare le mani. Ero a tavola con mia madre e tutte le volte che Amadeus appariva, e capitava spesso, continuavo anel piatto per non tradirmi…”. Insomma, una Francini molto emozionata si prepara per il suo primo Sanremo . “Oggi è stata una giornata veramente di grande gioia, di grande liberazione,a un evento che ha colorato la mia infanzia. Ricordo che con la mamma imparavamo a memoria testi canzoni, è un pò come un parente Sanremo, un altro membro della famiglia”. Sul palco dell'Ariston “non si vedrà la mia sfaccettatura di attrice, ma la persona. Sarà una grande emozione:. Amadeus è davvero un signore di altri tempi, per la modalità, il garbo con cui me lo ha chiesto. Sono rimasta colpita da questa professionalità, dalla caratura e dal garbo che ormai sono molto rari., porterò tutta la Chiara che ho”.Attrice di cinema, tv e teatro,nasce ail 20 dicembre 1979 e cresce a Campi Bisenzio. Dopo la laurea all'Università degli Studi di Firenze in Lettere, con una(con la votazione di 110 e lode) si dedica alla recitazione. La sua formazione artistica inizia aldi Sesto Fiorentino diretto da Barbara Nativi. Sotto la sua direzione recita in “”, un testo di Fausto Paravidino. Per due anni consecutivi è nello spettacolo “Faccia da comico” al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, con la direzione artistica di Serena Dandini.Approda in televisione grazie a, che le offre due ruoli fissi nei suoi programmi “BlaBlaBla” e “Stracult”; seguono poi “Radio Sex” di Alessandro Baracco e la miniserie “” per la regia di Vittorio Sindoni. Nel 2007 il primo ruolo importante: è, una delle protagoniste della serie Rai “”. Inizia quindi a prendere parte a produzioni cinematografiche, come “” di Leonardo Pieraccioni (dove Francini ha l'opportunità di mettere in mostra anche le sue doti canore, interpretando due canzoni del musical “Grease”) e “” di Spike Lee , dove interpreta una delle vittime del massacro di Sant'Anna di Stazzema.Negli anni seguenti è principalmente impegnata nel genere, sia sul piccolo sia sul grande schermo: è nel cast di commedie di successo come “Ti sposo ma non troppo”, “Maschi contro femmine” e “La peggior settimana della mia vita”. Tra le sue partecipazioni in tv, è nel cast di “”, “Purché finisca bene - piccoli segreti, grandi bugie”, e soprattutto “”, dove recita al fianco di Vanessa Incontrada nel, sicuramente una delle sue interpretazioni più iconiche. Non mancano ruoli in produzioni drammatiche o comunque meno leggere, come “Nero Wolfe”, “Martin Eden” e “Sono tornato”. Tra gli ultimi film, “” per la regia di Enrico Vanzina, disponibile su Prime Video, mentre a dicembre scorso su Raiuno è andato in onda “”. Al cinema ha avuto anche l’occasione di mettersi alla prova come, prestando la sua voce al personaggio di Matilda in “Angry Birds”. In tv – oltre a vari spot pubblicitari - è anchedi vari programmi tra cui “Colorado”, “Aggratis!”, “Love Me Gender”, nel 2014 presenta gli “”, nel 2016 è al fianco dia “Domenica In”. Tra i programmi più recenti, “ Drag Race Italia ” insieme a Tommaso Zorzi Priscilla (al momento su Real Time è in onda, in chiaro, la seconda edizione).Altro amore della fiorentina è il. Tra gli ultimi spettacoli, è la protagonista femminile di “” di Dario Fo e Franca Rame, per regia di Alessandro Tedeschi; ruolo da protagonista anche in “” di Steven Berkoff per la regia Luigi De Angelis. Attualmente è in tournée con il frizzante monologo “”, un testo scritto dalla stessa Francini insieme a Nicola Borghesi che firma anche la regia. Tra le altre attività professionali della fiorentina, anche la scrittura: ha pubblicato varie tiene rubriche su alcuni media italiani. E’ fidanzata da quasi 16 anni con, ex calciatore svedese con cui convive.