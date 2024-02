ConverseRai, Francesca Vecchioni e il manifesto del suo progetto inclusivo sbarcano su Raiplay

Da sempre dimostra una straordinaria empatia nei confronti di chi, per paura o timidezza, non riesce o non sa raccontare la propria omosessualità: "Il coming out è un grande regalo che tu fai. È un dono di fiducia. Bisogna aprire tanto il cuore per riuscire a farlo e le altre persone devono essere in grado di ascoltarlo. Non tutte le persone però hanno gli strumenti: se si fa coming out, può succedere che ci voglia del tempo perché quella persona capisca davvero che dono le hai fatto".