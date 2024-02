Disney Channel, Juliana Joel prima attrice transgender nella storia del canale

"E' stata una vittoria": tutta la soddisfazione dell'attrice

"Ma è stato davvero più che essere nello show. Con tutto l'odio e le narrazioni anti-trans nei media e nella società, è stata una vittoria. Ho rivendicato un sogno e uno spazio per me stessa mentre gran parte del mondo sta cercando di cancellare me e la mia comunità. Ora diventerò quella persona che vorrei dover guardare in TV crescendo".

"Tu appartieni a questo mondo e sei inclus*": il chiaro messaggio di Nori

Anche la scrittrice dell'episodio, Nori Reed, ha celebrato il ruolo in un

post su

Instagram.

"Come i bambini in tutta l'America, mi è piaciuto molto tornare a casa da scuola e girare su Disney Channel, una meravigliosa fuga dall'ambiente difficile in cui vivo", ha scritto.