Drag Race Italia: i nomi, le foto e le curiosità sulle dieci concorrenti dello show

Le dieci drag queen della seconda edizione “Drag Race Italia

La seconda edizione di “ Drag Race Italia ” è disponibile su Discovery+ dal(in attesa arrivi poi in chiaro su Real Time). Il programma colorato e divertente è la versione tricolore del fenomeno di costume internazionale creato da RuPaul , arrivato negli Stati Uniti alla sua quattordicesima edizione (con 24 Emmy Awards portati a casa).Come funziona Drag Race si danno battaglia a colpi di lustrini e piumini per portarsi a casa il titolo di. In ogni puntata (in totale otto) le concorrenti devono superare: la “Mini Challenge”, per mettere in risalto ironia e improvvisazione, e la “Maxi Challenge” dove devono dimostrare la loro creatività nell’arte drag. Durante il programma le concorrenti, inoltre, devono concentrarsi sudiverso in ogni puntata e portarne la lorosul Main Stage sfilando con abiti realizzati da loro, per cercare di conquistare la giuria con il loro carattere e le loro interpretazioni. Le due peggiori si giocano il posto per proseguire nella gara con la celebre prova “”, una sfida in cui eseguire alla perfezione il playback di unaLesono, quindi, sottoposte al giudizio di tre giurati d’eccezione: Priscilla , la drag queen più famosa d’Italia, l’attricee l’influencer ed ex gieffino Tommaso Zorzi . Quest’ultimo, inoltre, conduce il talk “" (disponibile solo su Discovery+ dopo 24 ore dal rilascio di ogni puntata) dove rivive con la concorrente appena eliminata i momenti più belli e più critici del percorso di “Drag Race Italia”., 24 anni di Palermo, si ispira (per il nome) all’effetto “” dell’anime “Dragon Ball”. Imprevedibile, spensierata e ironica si fa influenzare dalle grandi dive del passato unendo le sue più grandi passioni: ile la. Il messaggio che Aura Eternal lancia al suo pubblico in ogni sua esibizione è rivolto all’ amore libero senza pregiudizio, alla fame di libertà e alla voglia di poter essere chi si vuole, sempre e comunque., 34 anni, arriva da Riesi in provincia di Caltanissetta. Eclettica e coloratissima porta con sé tanta voglia dicon ironia e divertimento. La sua prima esibizione è stata sul palco del, locale nel quale oggi è una delle drag resident più apprezzate. La sua immagine (il suo trucco drag riporta un po’ a Madonna ) è di grande impatto e stupiscono i suoi outfit che sembrano usciti da un film die che realizza ad hoc per ogni occasione., 25 anni arriva direttamente da New York anche se ha origini calabresi e un animo tutto internazionale. Il suo personaggio in drag è horror e glamour allo stesso tempo. Gioffrè è qualcosa di irrazionale, “”. Il suo percorso artistico è segnato dal dolore per non aver potuto esprimere totalmente la sua arte nel luogo in cui ha vissuto gli anni dell’adolescenza. Nonostante la sua, riesce a essere anche molto ironica., 29 anni di Frosinone, è lae singer di “Drag Race”. Determinata, raffinata, riflessiva, tenace ed egocentrica, Narciso è Narciso nella vita di tutti i giorni anche senza paillettes o lustrini. “Essere un personaggio come me non è mai così semplice.; ogni volta c’è qualcuno che mi chiede perché non indosso una parrucca oppure il seno ed ogni volta devo giustificare cosa per me è la bellezza” dichiara., 31 anni è la queen romana per eccellenza. Porta la quota dele un obiettivo: arrivare più in fondo possibile con ironia e divertimento. “Quando iniziai a fare la drag ilnon rispecchiava i canoni di bellezza tossici imposti dalla società ed era inadatto per la tipologia di show che proponevo; io me ne sono sempre sbattuta” ammette., 33 anni di origini senegalesi e romana di adozione, è ironica, schietta, sincera, talvolta impulsiva, tanto da non esimersi mai dall’esprimere il suo pensiero, anche se divisivo o controcorrente. Obama (il nome è un omaggio a Barack Hussein Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti) si ispira alle sue: Grace Jones e Naomi Campbell . Il suo stile è cambiato nel tempo: “Prima ero più un ‘baraccone’, poi molto più femminile, alla fine” dichiara., 29 anni di Frosinone ma fiorentina per scelta, è unanello stile ma pop nell’anima. Figlia d’arte di, drag queen concorrente della prima edizione, è consapevole del gap di esperienza con le altre concorrenti ma non teme il confronto., 32 anni di Palermo, determinata e, è tra le più temute del cast, forse perché, come lei stessa si definisce, è unache esprime tutta l’unicità della nuova generazione di drag queen italiane. Il nome è ispirato alla Petite Robe Noire di Coco Chanel, un abito la cui lunghezza lasciava scoperta la parte del ginocchio e che negli anni Venti rappresentava un tabù., 33 anni di Corato in provincia di Bari, versatile, ironica e con una, è pronta a dare scandalo nonostante sia stata lontana dal panorama drag per diverso tempo. Era, infatti, molto famosa nell’ambiente nella prima metà dello scorso decennio., 28 anni di Catania,, colorata ed eclettica, confeziona abiti di grande qualità e a “Drag Race Italia”, oltre a portare, è pronta per fare il grande salto.