È ’Supereroi’ di Mr Rain la canzone di Sanremo "capace di costruire gentilezza”

“Una canzone che tende la mano è come un abbraccio, genera speranza ed alimenta gentilezza“. È il Consiglio Direttivo dell’Associazione, guidato da Luca Nardi, ad aver così definito la capacità di certe canzoni di farsi promotrici -addirittura costruttrici- di comportamenti sociali positivi come la gentilezza. E ’Supereroi’ di Mr. Rain rispecchia pienamente queste doti, tanto che Cor et Amor, associazione nata nel 2014 con lo scopo di promuovere la gentilezza come strumento di interazione umana e miglioramento della qualità di vita collettiva, l’ha incoronata “prima canzone costruttrice di gentilezza ”.Il pezzo, presentato dal rapper di Desenzano del Garda, ha occupato il terzo gradino del podio della 73° edizione del Festival di Sanremo, e secondo il presidente Nardi ha avuto il merito di offrire ai suoi ascoltatori “un testo che trasmette un messaggio di speranza, belle emozioni ed è capace di dare voce ai bambini. Da anni - puntualizza Nardi - l’Associazione è impegnata nel diffondere gesti e pratiche di gentilezza, portando avanti il progetto nazionale Costruiamo Gentilezza con una ’ squadra’ di quasi 2000 ambasciatori, tra cui allenatori alla gentilezza, medici di gentilezza, imprenditori di gentilezza, assessori alla gentilezza. E ’Supereroi’ è una delle parole più frequenti scritta dai bambini nei giorni della settimana di Sanremo, all’interno dell’alfabeto della gentilezza, ideato dalla giornalista fiorentina Gaia Simonetti nel giorno della festa dei nonni, il 2 ottobre”. Del progetto alfabeto della gentilezza abbiamo parlato in precedenza su Luce!: ai bambini di tutta Italia e non solo, viene chiesto di abbinare a ciascuna lettera dell’alfabeto una parola che evoca la gentilezza e che fa stare bene sia chi la scrive che chi la riceve.Nella prima serata di Sanremo 2023 il momento più tenero è ildi unadel coro che ha accompagnato il brano “” di Mr Rain. La piccola è scoppiata a piangere alla fine del brano, quando Amadeus ha consegnato il tradizionale mazzo al cantante e un fiore a ciascuno degli otto bimbi del coro “” di Zelo Buon Persico. D’altronde non capita infatti tutti i giorni, soprattutto in tenera età, di salire su un palco importante come quello dell’“Questo posto sul podio non me l’aspettavo. Sono ancora incredulo. Per me già condividere il palco con tutti questi artisti è stato incredibile. Ma sono felicissimo soprattutto di aver portato questo brano sul palco di Sanremo ad una platea così vasta, per il messaggio che contiene”. Così, terzo classificato al Festival di Sanremo 2023, parla del significato di questo podio. “- spiega - è un inno sull’importanza di chiedere aiuto quando si attraversano momenti brutti. L’importante, quando si provano queste emozioni, è avere il coraggio di mostrarsi per come siamo con l’innocenza che avevamo da bambini e che purtroppo crescendo perdiamo un po’. Sono felice e orgoglioso di aver portato me stesso, i miei problemi e la mia storia su questo palco.”, dice il cantante, che nei giorni scorsi ha spiegato di aver attraversato undurante la pandemia da cui è uscito dopo aver avuto il coraggio di chiedere aiuto.A rappresentare la scena hip hop italiana al 73esimo Festival di Sanremo c’è anche Mr. Rain, rapper di. Classe 1991, Mattia Balardi, questo il vero nome,, quando pubblica “”, il suo mixtape di debutto. Due anni più tardi partecipa alle selezioni del talent show “X Factor” insieme al rapper Osso. Inizialmente non passa le selezioni e poi, una volta ripescato per l’entrata diretta,la partecipazione al programma. Anche senza la visibilità della tv, Mr. Rain comincia a raccogliere un discreto successo di pubblico e nel 2014 inizia il suo primo tour ufficiale in giro per l’Italia. Nel frattempo, stringe legami con altri, aprendo i loro concerti o partecipando a collaborazioni musicali. Tra gli altri, lavora insieme a Salmo, Emis Killa, Fabri Fibra, Bassi Maestro, Gemitaiz e Dargen D’amico. Nel 2015 pubblica “Memories”, il suo primo disco ufficiale, interamente autoprodotto, da cui estrae i singoli “Carillon”, “” e “Supereroe”. Seguono altri tre album – “” nel 2018, “Petrichor” nel 2021 e “” nel 2022 – che consacrano Mr. Rain come uno dei nuovi protagonisti della scena rap italiana. Tra i singoli che hanno ottenuto più risonanza, “” del 2019 realizzato con Martina Attili e nel 2020 “Fiori di Chernobyl”.