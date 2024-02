Emma, la forza delle fragilità. Alla festa di Luce! una voce potente in difesa dei diritti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

"Ho capito che". Emma Marrone, per i fan semplicemente, va dritta al dunque: non esistono persone completamente buone né del tutto cattive, o sbagliate. "La luce è quella che mostriamo agli altri, poi". La cantante salentina, 38 anni, è tra i volti più noti e amati che brilleranno alla, sabato 26 novembre, in occasione deldel canale dedicato a inclusione, diversità e coesione sociale del Gruppo Monrif. Una voce potente, la sua, che non arriva solo attraverso le note delle sue splendide canzoni, ma anche grazie ad unimportanti e attuali, dalla violenza di genere ("Viviamo in un paese in cui buona parte delle donne morte ammazzate aveva denunciato più e più volte") al cyber bullismo, che lei stessa continua incessantemente a subire, basta ricordare il casus belli delle calze a rete sul palco di Sanremo , per dirne una. Su questo è molto chiara: "Isono diventati la, della cattiveria e dell’ignoranza".Un carattere forte, a volte quasi troppo, ma quella che l’artista si è costruita intorno è una sorta di corazza che racchiude un animo profondo e sensibile, dove non mancano i segni lasciati dal dolore: quello per la recente scomparsa del padre Rosario, morto di leucemia, ma anche la sofferenza legata al rischio di infertilità , scegliendo di far conservare il suo tessuto ovarico . Emma, il carisma graffiante dache ama il suo Paese e combatte per renderlo un posto migliore per tutti e tutte. Una "” come il titolo delin uscita su Prime Video: perché nessuno è perfetto, ma "a questo mondo siamo tutti, chi più chi meno, giusti". Femminista convinta, un’amplificatrice di voci che vanno oltre il genere, che coinvolgono anche la comunità Lgbtq+ . E arriva a parlare di un altro dei temi cari a Luce!, le famiglie arcobaleno : "".Imperdibile quindi l’appuntamento con la cantante al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per il grande evento di Luce! . Durante l'intero festival sarà garantito il, Lingua dei Segni Italiana., l’evento è gratuito fino a esaurimento posti. La registrazione è obbligatoria, ma non garantisce un posto riservato. Si consiglia quindi di arrivare con anticipo. Iscrizione al sito https://luce.lanazione.it/evento2022/