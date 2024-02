FantaSanremo 2023, già un milione di iscrizioni. Perché giocare? Per sostenere i bambini del Kenia di ActionAid

Ilsostiene i bambini del. Sale la febbre per il festival di Sanremo – in programma al teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio – e soprattutto sale la febbre per il gioco ormai diventato un cult, il FantaSanremo . L’invenzione di un gruppo di amici marchigiani nel bar Corva da Papalina di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, è una sorta di “” che nel 2021 è approdata sul web con un vero e proprio sito ufficiale, diventando immediatamente virale. L'anno scorso le iscrizioni furono 500mila quest'anno hanno già sfondato(e c'è tempo ancora fino al 6 febbraio). "", dice, uno dei fondatori del fantagioco. Ma di fronte al successo senza precedenti del gioco, sta per arrivare un'altra novità: il trasferimento a Sanremo del Bar e del team del gioco, per ricreare nella città dei fiori il clima che ha generato tra un gruppo di appassionati del festival l'idea del FantaSanremo.Il gioco consiste nel creare unacomposta da cinque cantanti tra quelli in gara a Sanremo 2023 con un budget di 100 “”, le monete virtuali ( qui il regolamento ). L’obiettivo, durante le serate della competizione canora, è quello di accumulare(tramite una lunga serie di divertenti bonus e malus) all’interno della Lega nazionale, o locale creata appositamente per sfidare amici e conoscenti. Fra i vip che hanno già dichiarato la loro partecipazione al FantaSanremo 2023 la più attiva è Emma Marrone , vincitrice come cantante della scorsa edizione del fantagioco, che ha creato una sua lega, chiamata “”, che conta oltre 7mila squadre iscritte.Ma al di là della sfida e della voglia di vincere, quest’anno c'è un motivo in più per iscriversi al gioco:è partner sociale del FantaSanremo 2023. “Per l'edizione del 2023 non solo sfide e musica ma grazie agli organizzatori, alle squadre partecipanti e agli artisti in gara - spiega l’organizzazione in una nota - si promuoverà anche ladando seguito all'impegno di ActionAid per garantireai bambini e bambine in Kenya”. Gli organizzatori di FantaSanremo doneranno, infatti,per gli studenti della comunità di, in Kenya. Inoltre, ogni volta che un artista porterà unsul palco sarà assegnato une saranno effettuate ulteriori donazioni. “in ogni parte del mondo. Per i bambini di Kathonzweni non è solo un mezzo per sviluppare nuove abilità e talenti ma è soprattutto un modo per esprimere loro stessi e le loro emozioni” afferma, vice segretario generale ActionAid Italia. E aggiunge: “Grazie a FantaSanremo e alle donazioni che riceveremo, non solo sarà possibile fornire alle classi nuovi strumenti musicali, ma anche affiancare i docenti pere l'apprendimento degli alunni”.La scuola primaria di Kathonzweni è frequentata da oltree ogni anno partecipa a un festival musicale promosso dal Ministero dell’istruzione, un appuntamento sentito e atteso da tutta le comunità. ActionAid è attiva nell’area dal 2014 e a oggi sono più di. Nonostante sia attraversata da un fiume la zona è prevalentemente semi-arida difficile da coltivare e spesso colpita dalla siccità. Da ormai due anni, a causa delle scarsissime piogge, i raccolti non sono sufficienti e il continuo aumento dei prezzi dei beni di prima necessità non fa che peggiorare la situazione delle famiglie che con molta fatica riescono a mantenere i propri figli. ActionAid nell’area interviene per il, garantendo pasti scolastici e lavorando affinché ai bambini venga garantito ilL'organizzazione internazionale indipendente lavora anche per icontrastando l a violenza e le discriminazioni di genere e a sostegno delcon interventi in agricoltura , con l’introduzione di nuove colture e tecniche agro-ecologiche che contrastino gli effetti dei cambiamenti climatici