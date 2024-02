Gf Vip 7, dopo il caso Bellavia espulsa Ginevra Lamborghini e anche Giovanni Ciacci è fuori dal gioco

Chi è Marco Bellavia

Al ritiro di(57 anni) dalseguono la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'eliminazione di Giovanni Ciacci. La puntata di lunedì 3 ottobre è tutto dedicata al 'caso Bellavia', l'ex volto storico di "Bim Bum Bam" attaccato dal "branco" e poi lasciato solo con il suo "dolore mentale". Bellavia, nei giorni scorsi, aveva detto: “. Magari tutti insieme, mi aiuterete anche in maniera fantasiosa a stare meglio. Magari mandiamo anche un bel messaggio. Fuori magari i ragazzi daranno una mano a chi ha bisogno. A me piacerebbe creare una comunità fuori. Scusami se piango e ti faccio piangere non voglio farti soffrire”. Però la sua richiesta di aiuto non è stata ascoltata.“Ha manifestato disagio per una gravità psicologica. Ci ha colti alla sprovvista, tutti” raccontain apertura di serata per quella che definisce una “brutta pagina di tv”. Il conduttore ricapitola la storia, dalle difficoltà di Marco Bellavia emerse evidentemente dopo edella puntata del giovedì precedente e da lì precipitate ora dopo ora fino all’abbandono di sabato, dopo un lungo confessionale straziante. “La convivenza nella Casa ha acuito il problema,” dice un Signorini molto arrabbiato. Giovanni Ciacci è tra quelli che nella Casa ha detto, subito dopo il ritiro aveva detto: “Un Marco ce lo siamo già levati dai cogl...i”. Ginevra Lamborghini ha detto di peggio: “”. I sensi di colpa l’attanagliano ma la Lamborghini è fuori. “Anche io sono stata bullizzata a un certo punto della mia carriera” rivelasul tema della serata.Una scossa, la prima nella Casa a capire i ‘mostri’ del coinquilino Bellavia: “Mi dispiace non averlo capito e aiutato, gli chiedo scusa”. E rivela: “Credo che sia davvero un’anima bella” rispondendo indirettamente alle parole di Bellavia nella puntata precedente: “Quando sto bene conquisterò Pamela”.sono quattro concorrenti rei di aver “pronunciato frasi che hanno colpito l’opinione pubblica” tuona Signorini. La “rivolta popolare” porta al televoto flash il quartetto. Il pubblico “sovrano” non dà una seconda chance a, anche lui è out. Per la prima volta, quindi, il tema dellaentra in un reality show. L’edizione 2022 del Grande Fratello Vip è ricca di prima volte e di temi impegnati . Dopo il racconto senza filtri di Giovanni Ciacci sulla sua sieropositività , un altro concorrente avrebbe voluto parlare e confrontarsi sul suo “”. Ma non ne ha avuto la possibilità: lo storico conduttore di “” ha abbandonato la Casa più spiata d’Italia lo scorso 1° ottobre dopo una notte lunga e complessa, evidentemente ancora più difficile dei giorni precedenti durante i quali aveva apertamente chiesto aiuto per il suo “dolore mentale”.Nato a Milano il 9 dicembre 1964,è un attore e condutture. Il successo arriva a metà degli anni Ottanta: nelpartecipa alla serie tv Fininvest “”, dove interpreta il ruolo di Steve. Negli anni seguenti è presente in quasi tutte le serie televisive della saga di “Licia”, tranne che in “Teneramente Licia”. La svolta, sempre nel ruolo di Steve, nella saga “”, spin-off delle serie cult di “Licia” con protagonista Cristina D’Avena andata in onda nell’autunno 1988 su Italia 1. La consacrazione, invece, arriva con la conduzione del programma per ragazzi delle reti Mediaset “” dal 1990 al 2001. Nel 2001 entra a far parte del cast di “” rimanendovi per due stagioni e, l'anno dopo (2002), partecipa come inviato a “”. Dopo anni di lontananza dal piccolo schermo, ecco che sbarca al Grande Fratello Vip 7.Nei primi giorni di permanenza nella Casa, Bellavia aveva detto di soffrire di depressione , mostrando, spiegando di voler portare all'attenzione del pubblico un, comune a tantissime persone. Ma non era riuscito a trovare nessuna empatia da parte degli altri vip in gara. Anzi, i compagni di gioco lo hanno deriso e anche attaccato, tanto che l'opinionistaaveva descritto gli altri concorrenti come “”. L’unica che, invece, aveva mostrato comprensione e interesse è stata la schermitrice. Proprio con lei Bellavia si era aperto ammettendo di soffrire di attacchi d’ansia e di panico. “Si tratta di ansia e paura. Anche la paura di guardarmi dentro e stare in mezzo a tanta gente” sono le parole di Bellavia durante la chiacchierata con Fiordelisi. “. Quando andavo in metropolitana soffrivo di attacchi di panico” aveva detto l’ex volto di “Bim Bum Bam”. E sulla possibilità di restare ancora nella Casa aveva detto: “. Magari tutti insieme, mi aiuterete anche in maniera fantasiosa a stare meglio. Magari mandiamo anche un bel messaggio. Fuori magari i ragazzi daranno una mano a chi ha bisogno. A me piacerebbe creare una comunità fuori. Scusami se piango e ti faccio piangere non voglio farti soffrire”.A sostenerlo da casa si era subito schierato il figlioche via Instagram l’aveva invitato a non mollare. “Papà vola come una farfalla e pungi come un’ape. In questi anni, un guerriero, e io adesso voglio essere come te, non mollare.. Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente, tuo Filippo” aveva scritto il 15enne in una storia Instagram.La decisione di uscire è stata presa dall'ex volto di "Bim Bum Bam" nel segreto delparlando con glie lo psicologo. Bellavia avrebbe capito che per la sua salute mentale la situazione non era adatta a lui. Dopo giorni di dure critiche e attacchi, l'ex conduttore ha preferito interrompere la sua esperienza, nonostante laavanzata durante la diretta della puntata del 29 settembre. In quell’occasione lo stesso conduttore aveva offerto l’aiuto dello psicologo.“È vero che non sto bene e che fuori avevo mio figlio come punto di riferimento. Però starei qui ancora volentieri. Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano.” aveva detto Bellavia. A quel punto, Signorini aveva deciso di affrontare seriamente l'argomento: “Io mi sento in dovere di dire a tutto il nostro pubblico che lo staff del Grande Fratello vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco.”. Secondo fonti vicine al reality, la condizione di Bellavia “sarebbe stata ben più grave di come lui stesso l’aveva descritta al team del programma” tanto che qualcuno parla di “”.Bellavia, durante la permanenza nella Casa, non è riuscito a farsi capire da nessuno, ad accezione di Antonella Fiordelisi. Proprio alla schermitrice, dopo l’uscita di Bellavia, si rivolge l’ex compagna del conduttore,: “Marco è una brava persona,ma nessuno in casa l’ha aiutato… vergogna! A me hanno insegnato di aiutare le persone in difficoltà non di sotterrarle. Ringrazio Antonella Fiordelisi perché è stata l’unica a dargli un piccolo aiuto anche solo con una parola, una carezza, un sorriso…” ha scritto la Travaglia su Instagram.Tutto il resto della Casa non ha capito – o non ha voluto capire – il malessere di Bellavia. “Io mi sento preso per il culo quando parlo con Marco, secondo me lo fa di proposito., io gliel'ho detto che non gli parlo più perché per me è morto” aveva detto, invece, aveva rincarato la dose: “Sì hai ragione, secondo me”. Non era stata da meno: “Se hai dei problemi stai a casa tua figlio mio. Cioè se hai dei problemi psicologici non vieni al Grande Fratello Vip. Te ne stai a casa e basta. Qui non guarisci, qui impazzisci.” e Elenoire Ferruzzi le aveva risposto: “Ma sì Patrizia, questo è fuori,, non ignorante, che è peggio. Eh no dai, stai lì e vai alla neurodeliri”. Anche Giovanni Ciacci , subito dopo il ritiro di Bellavia, aveva detto: “”. Tra gli altri concorrenti che hanno espresso dure parole contro Bellavia ci sono ancheTanti seguaci del programma, dopo l’uscita di Bellavia, sui social hanno espressoall’ex volto di “Bim Bum Bam”, lanciando l’hashtag. A Cinecittà, proprio fuori dalla Casa, alcuni fan si sono ritrovati e con megafoni e video hanno espresso la loro rabbia accusando gli inquilini di aver “”. Numerosi anche i personaggi famosi e gli ex concorrenti che hanno preso le difese di Bellavia., la figlia di Bobby Solo che ha partecipato al, sui social ha scritto: “Scioccata, indignata, delusa e arrabbiata per quello che ha detto Giovanni Ciacci: ‘Se prende psicofarmaci non dovrebbe stare qui’. Chi soffre di depressione non è costretto a stare in un ospedale.: borderline, autolesionista con depressione maggiore e nella casa prendevo i miei psicofarmaci”., concorrente del Gf Vip 5, è intervenuta con un video su Instagram per difendere Bellavia e attaccare gli altri inquilini. “Questo Gf mi fa proprio schifo,” ha sentenziato la conduttrice. E, ricordando la sua esperienza, ha detto: “Sono stata nominata tutte le 23 settimane passando spesso”. Parole d'affetto per Bellavia anche da altri ex concorrenti come Francesco Oppini, Manila Nazzaro, Giulia Salemi e. Quest’ultima, sui social, ha scritto: “Un miliardo di persone nel mondo soffrono di un disturbo mentale . I dati del World Mental Health dell’Organizzazione Mondiale della Sanità parlano molto chiaro, è un argomento sempre più vivo in quest’epoca. Milioni di persone guardano programmi televisivi come il Grande Fratello Vip, che diventano un mezzo di sensibilizzazione per molti temi come Hiv, tumori, bulimia e anche depressione eccetera. Il Gf Vip è anche questo, non è una gara di recitazione, ballo e canto (forse per alcuni), ma anche di. Il proprio dolore non va lanciato addosso agli altri, va elaborato dove e quando si vuole.. Anche Marco ha diritto di fare il viaggio. Le aggressioni verbali sono il vero segno di squilibrio”.