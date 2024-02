Gf Vip 7, il messaggio di Carolina Marconi: "Dopo il tumore si può tornare a sorridere"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

”. Il messaggio di speranza per tutte le donne che hanno affrontato, o stanno affrontando, la malattia arriva da Carolina Marconi , concorrente del Grande Fratello Vip 7 . Nella puntata del reality di lunedì 17 ottobre, la Marconi (44 anni),di origini venezuelane, ha potuto rivedere il compagno. “Non voglio vederti triste., hai scalato una montagna intera da sola” le dice il fidanzato. E aggiunge: “Sono qui per dirti che non sei sola,, lo sai. Ricordati dov'eri un anno e mezzo fa, quello che hai passato, quanto hai sofferto. Quello che dovevi dimostrare lo hai già dimostrato”.La concorrente , infatti, durante il corso della puntata ricorda alcuni momenti difficili della sua vita, come la battaglia contro il tumore al seno e l’incertezza di poter diventare mamma, due argomenti che nei giorni scorsi aveva già confidato ad alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia . “. Io stavo facendo le cure per avere un figlio. Ma il dottore mi ha detto: ‘Carolina siediti’, mi ha detto che avevo un tumore.” racconta la Marconi. E specifica: “Alessandro mi ha calmata, mi ha detto che dovevo fare la chemioterapia perché mi avrebbe salvato la vita. È durata sette mesi”. In questi momenti difficili l’attrice e showgirl ha potuto contare sul compagno, come racconta: “, non mi ha mai lasciata una volta da sola. Lui è diventato tutto per me, è la mia famiglia. Tutto”. Per quanto riguarda il desiderio di avere un figlio , la concorrente dice: “, so che la probabilità di avere un figlio è del 5% ma io non perdo la speranza. Avrò un figlio e gli dirò che la mamma è stata brava, non ha mai mollato, perché lo ha sempre voluto”.Durante il racconto Alfonso Signorini manda in onda delle immagini in cui la Marconi si rasa i capelli. “. Ero una pelatina piena di sogni” racconta ancora la concorrente. Poi, rispondendo alla domanda di Signorini relativa alla forza per affrontare la malattia, lei dice: “. Nelle situazioni allucinanti, la forza la trova ognuno di noi. Io ho trovato questa forza e ho deciso di affrontare tutto con il sorriso”. Anche il compagno ha dovuto trovare la forza per affrontare tutta la malattia: “, è stata una guerriera, quando abbiamo avuto questa notizia ero a pezzi, mi chiedevo perché proprio lei. Lei è stata una guerriera,, quando faceva la chemio aiutava chi aveva bisogno. Ha affrontato tutto in maniera esemplare. Avere un bambino è il nostro sogno più grande, non perdiamo la speranza”.E con speranza e con il sorriso, la Marconi, dal Grande Fratello Vip - programma a cui aveva già partecipato al reality nel 2004, nell’edizione del Gf 4 - manda un messaggio importante: “Voglio dimostrare a tutte le donne che dopo un tumore si può tornare a sorridere.”.