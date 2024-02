Giorgia Soleri: "La relazione con Damiano non era monogama"

L’amore al capolinea

. Quella tra Giorgia Soleri e Damiano David era una. E’ la stessa femminista, attivista e influencer a raccontarlo con una storia Instagram, in replica al messaggio social dell’ex fidanzato che, dopo la diffusione di un video dove bacia un’altra, annunciava la fine della love story. E come loro, tante sono le coppie vip che vivono l'amore in piena libertà.tra il frontman dei Maneskin , la band italiana arrivata sul tetto del mondo, e l'influencer, scrittrice, “femminista guastafeste”, attivista per i diritti delle donne che - come rivendica sul suo profilo Instagram - ha detto “vulva” in Parlamento. La coppia da milioni di follower, con un legame che durava da diversi anni, si è scoppiata “da qualche giorno”. A uscire allo scoperto è stato il, dopo la diffusione su TikTok di un video, immediatamente diventato virale, in cui bacia appassionatamente in discoteca un'altra ragazza.Si tratterebbe di, classe 2001, da molti considerata l’astro nascente della moda e cara amica di Victoria De Angelis, membro femminile dei Maneskin. “sia uscito questo video non era così che volevamo gestire questa situazione. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno, quindi non ci sono tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici l'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento” le spiegazioni del cantante affidate a Instagram.Lui 24 anni, e lei 27 anni, facevano, ma la loro relazione era diventata pubblica solo a inizio 2021, quando lui aveva condiviso su Instagram uno scatto con la fidanzata: “Dopo quasi quattro anni, si può dire, no?”.L’attivista l’aveva pubblicata a sua volta, ma avrebbe poi rotto il riserbo solo a maggio dello stesso anno, in occasione dell’Eurovision 2021 che avrebbe proiettato i Maneskin sul tetto d'Europa. “Mi sto sentendo male, ora mi riprendo”, aveva detto la ragazza, in dialetto romanesco, filmando via Instagram la sua reazione al. E aveva aggiunto: “Non ci sono parole per dire quanto io sia felice e fiera. Fisso lo schermo cercando di capire se è tutto vero o se è solo un sogno. Sono i migliori, ora lo sa tutta Europa”.Da allora i due non si sono più nascosti, difendendo sì la propria vita da coppia normale, con tanto di gattino adottato e ribattezzato, ma anche esponendosi spesso pubblicamente per cause importanti, come la battaglia per rendere riconosciuti i problemi legati a malattie quali endometriosi vulvodinia , con Giorgia in prima linea e Damiano complice pronto a sostenerla. Il dolore, insieme al disagio giovanile, all'anoressia, al suicidio sono stati anche i temi affrontati da Soleri nel libro di versi “ La Signorina Nessuno ” (Vallardi, 2022).Nonostante la coppia avesse trovato un certo equilibrio tra privato e pubblico, fino a oggi il grande pubblico ignorava che i fidanzatini avessero una. Dopo le spiegazioni di Damiano, per sgomberare il campo da ipotesi di, anche Giorgia interviene via social. E pure lei dichiara che non c’è stato tradimento.L’influencer dichiara che non hanno mai avuto una relazione "monogama", che avevano preso di comune accordo la decisione di aspettare a comunicare la fine della loro storia, ma che anche se è “” non può non tenere in considerazione “la nostra natura umana, fatta di tentavi ed errori”. Insomma, l’ex concorrente di “Pechino Express” non è cornuta e chiede rispetto per “questo amore che è stato”. Quindi spiega il suo modo di vivere la relazione amorosa.“Non considero l’esclusività (al contrario lo è l’inclusività) un valore, motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale,” dice. “Trovo che poter, consensuale e completo sia bellissimo e arricchente per sé e per tutte le persone che, in modi diversi, si rapportano a noi” aggiunge Soleri. Poi precisa: “Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere, ma il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone. Non lo era prima, per nessuno dei due, non vedo come potrebbe esserlo ora”.Giorgia Soleri e Damiano David non sono certo gli unici a vivere un amore Enzo Ghinazzi , in arte Pupo, da anni, ha ammesso pubblicamente di vivere un amore a tre: lui, la moglie Anna Erli e la compagna ‘amante’ Patricia Abati. Il cantante di “Su di noi” non ha mai fatto segreto di essere un amante delle donne e dell’universo femminile e di non essere monogamo. “Io e le mie due compagne” le parole del cantante toscano in un’intervista a Luce! qualche tempo fa. “Il nostro ‘treppiede’ (non mi piace chiamarlo triangolo o troppia) è rodato. Funziona perfettamente, ma occorrono pazienza e dialogo” spiegava Pupo.Vive l’amore in libertà anche la scrittrice Michela Murgia . Rivelando la sua malattia (un carcinoma renale al quarto stadio) ha annunciato che si sposerà con Lorenzo Terenzi, attore e regista fiorentino classe 1988. Ma la sua è una famiglia queer dove lei e l’amica Claudia , architetta, condividono un figlio da 12 anni, Raphael.Volando Oltreoceano, tante star hanno più volte dichiarato di essere favorevoli alle relazioni amorose aperte. L’attore Will Smith e la moglievivono un amore libero. La coppia ha scioccato tutti nel 2020 quando la donna ha ammesso di avere una relazione extraconiugale. Tuttavia, il divo era a conoscenza della relazione. L’attricein passato ha dichiarato: “. Se vuoi esplorare un senso di intimità con un'altra persona, fallo”. L'attrice per tanto tempo ha vissuto con due uomini: il padre dei suoi figli John Byrne e il pittore tedesco Sandro Kopp., l’ex star della Disney, nel 2018, ha rivelato alla rivista “Gay Times” che stava uscendo con il rapper Mod Sun, ma allo stesso tempo anche con la star di YouTube Tana Mongeau. Anche l’attoreè un convinto sostenitore della poligamia e a “Vanity Fair” ha confessato: “Le persone hanno una visione davvero infantile della monogamia e della fedeltà”. E l’elenco degli innamorati dell’amore libero potrebbe continuare all’infinito.