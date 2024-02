Love Mi: Fedez, J-Ax e tanti ospiti nel concerto gratuito e solidale dedicato a Milano

Chiara Ferragni e Fedez sempre più coppia sociale oltre che social. L'imprenditrice digitale e il cantante, felicemente sposati dal 1° settembre 2018 e lei oltre 27 milioni, lui oltre 15 milioni (solo su Instagram). Condividono con foto e video la loro vita, ogni istante (o quasi) con i fan. Ma ultimamente sono molto impegnati anche in campo sociale. La bionda influencer, proprio nei giorni scorsi, ha accettato l’invito di Liliana Segre a visitare, in forma privata, il sempre più. L'imprenditrice digitale e il cantante, felicemente sposati dal 1° settembre 2018 e genitori di Leone e Vittoria , sui social hanno un seguito stratosferico di follower:(solo su Instagram)., ogni istante (o quasi) con i fan. Ma ultimamente sono molto. La bionda influencer, proprio nei giorni scorsi, ha accettatoa visitare, in forma privata, il Memoriale della Shoah di Milano , di cui ha dato notizia via social facendo poi un appello: "No all’indifferenza, visitate il Memoriale".

Fedez, all'anagrafe Federico Lucia, invece, è alle prese con unariabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare paralisi cerebrali infantile e sindromi genetiche con ritardo mentale. Per raccogliere fondi è attivo il numero solidale 45595: fino al 30 giugno è possibile donare 2 euro tramite SMS e 5 o 10 euro dal telefono fisso. Inoltre è possibile donare online tramite il sito di TOG dove si legge: "Love Mi: un’iniziativa straordinaria per Milano, per la gente e soprattutto per i bambini e le bambine di TOG". , all'anagrafe Federico Lucia, invece, è alle prese con una serata musicale di beneficenza : martedì 28 giugno in piazza Duomo a Milano va in scena " LoveMi ", l’atteso concerto live (completamente gratuito ) con tantissimi artisti che si esibiranno a scopo benefico in favore di " TOG - TOGETHER TO GO ", la onlus diventata un centro di eccellenza nellacomplesse, in particolare paralisi cerebrali infantile e sindromi genetiche con ritardo mentale. Per raccogliere fondi è attivo il: fino al 30 giugno è possibile donare 2 euro tramite SMS e 5 o 10 euro dal telefono fisso. Inoltre è possibile: un’iniziativa straordinaria per Milano, per la gente e soprattutto per i bambini e le bambine di TOG".

"Da un anno mi sono innamorato del progetto TOG, Together to Go, centro riabilitativo per bambini con problematiche neurologiche complesse. Una realtà d’eccellenza, fin troppo poco conosciuta. L’attività che svolge è totalmente gratuita, un fiore all’occhiello non solo per l’Italia ma per tutta l’Europa. Ora perché questa realtà si rafforzi sono necessari due milioni di euro: lo scopo è anche quello di estendere l’assistenza a più fasce d’età, fino ad arrivare all’inserimento lavorativo" dice il cantante che tramite la sua "Fondazione Zedef" è intenzionato a raccogliere due milioni di euro per costruire la nuova sede di TOG. Concorre al progetto benefico anche l’opera di Francesco Vezzoli "Il pessimista narcisista" o "Il narcisista pessimista", apparsa sulla copertina del più recente disco del rapper, "Disumano", ed esposta in Triennale fino allo scorso aprile. La scultura, il doppio ritratto dell’artista scolpito in marmo, sarà messa all’asta da Sotheby’s, a ottobre 2022.

Il concerto "Love Mi"

diretta dalle 18 su Mediaset Infinity e dalle 19 su Italia 1. L'evento sarà presentato da Eleonoire Casalegno e Gabriele Vagnato, giovane e popolarissimo content creator (3,8 milioni su TikTok, 1,1 milioni su Instagram, 778.000 su YouTube). Il live sarà trasmesso in. L'evento sarà presentato da Aurora Ramazzotti con, giovane e popolarissimo content creator (3,8 milioni su TikTok, 1,1 milioni su Instagram, 778.000 su YouTube).

Insieme a Fedez, sul palco di piazza del Duomo ci sarà anche J-AX, per una felice reunion che vede mettere da parte rancore e inimicizie per una causa più grande. I due artisti, infatti, hanno condiviso tantissimi successi tra cui l’indimenticabile concerto di San Siro. Durante la serata sono previsti 22 cantanti e numerose guest star a sorpresa. Questo l’ordine di uscita: Caneda, Mydram, Frada, Cara, Paulo, Beba, Rosa Chemical, Rose Villain, Miles, Mara Sattei, Nitro, Ariete, Myss Keta, Lazza, Dargen D’Amico, Shiva, Rhove, Paky, Ghali, Tananai e Tedua.