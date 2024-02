Maneskin, trionfano agli American Music Awards e ritirano il premio in reggicalze

🎥 | Måneskin have just won the 2022 American Music Award for Favorite Rock Song w/ Beggin’. ❤️‍🔥#AMAs #AMAs2022 pic.twitter.com/1LnZsPuNsW — MÅNESKIN OFFICIAL FANCLUB (@ManeskinFanClub) November 21, 2022

"Non ci saremmo mai aspettati di vincere contro questi artisti immensi"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

I Maneskin raddoppiano

Si può ritirare uninal posto dei classici pantaloni? Evidentemente sì e la prova ce la danno i Maneskin che sul prestigioso palco del Microsoft Theatre di Los Angeles, dopo aver vinto glicon la cover del brano "hanno lanciato il nuovo outfit. Sul palco super eleganti: giacca, cravatta ma senza pantaloni.In attesa dell’arrivo del nuovo atteso album, Damiano, Victoria , Ethan e Thomas hanno trionfato nella categoria Favorite Rock Song, con la cover del brano di Frankie Valli e dei Four Season. Per i Maneskin si tratta di un nuovo attestato di stima da parte del pubblico americano, che giunge pochi giorni dopo la nomination ainella categoriaRitirando il premio, il frontmanha parlato della meraviglia di essere seduto accanto a grandissimi artisti: "Grazie a tutti è bellissimo. Prima di tutto voglio dire che per noi, come italiani, nessuno avrebbe mai pensato che avremmo potuto ritrovarci tra alcuni dei migliori artisti al mondo. Quindi per noi questo è meraviglioso e dobbiamo ancora realizzare. Non ci saremmo mai aspettati di vincere in questa categoria agli American Music Awards, contro questi artisti immensi".Per i Maneskin i prossimi mesi saranno ricchi di appuntamenti e forse di nuovi premi. Il 20 gennaio uscirà infatti il loro nuovo album "Rush" e la rockband è il corsa ainella categoria miglior nuovo artista. I ragazzi dovranno vedersela coni Anitta Omar Apollo, Domi e JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg. Continua, quindi, il successo deiche, dopo il brano presentato per la prima volta nel 2017 ae dopo aver vinto ilcon Zitti e buoni e poi l' Eurovision Song Contest, successo che ha permesso di affermarsi a livello mondiale, hanno dovuto, dopo il sold out del 24 luglio a San Siro, raddoppiare le date-evento negli stadi con due nuovi appuntamenti: allo Stadio Olimpico di Roma il 21 luglio e a San Siro il 25 luglio.