Noemi vittima di body shaming: "Messa in crisi dal confronto con Michelle Hunziker"

vittima di body shaming . E’ la stessa cantante (all’anagrafe Veronica Scopelliti), 40 anni, a raccontare la storia in tv, ospite del programma tv “” di Francesca Fagnani. “, c'era una foto che vedeva me in sovrappeso affiancata a Michelle bellissima. Ho pianto tanto, mi sono sentita ferita” racconta l’artista ammettendo dinel 2018 quando a Sanremo circolòche la metteva a confronto con Michelle Hunziker “Oggi si parla molto di body shaming ma si vede che nel 2018 non era di moda” spiega la cantante che ha calcato il prestigioso palco dell’Ariston di Sanremo ben sette volte. E aggiunge: “Mi fanno questo meme,, non ero longilinea... Michelle era fighissima... avevamo questoaperto davanti e sui social hanno fatto un meme ‘’ e c'ero io”. Un meme che l’ha fatta piangere. “, messa in discussione come essere umano, in quella foto per la prima volta, perché ci sono persone che sono abbondanti ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene, è serenità, è una roba bella. Lì ho percepito per la prima volta il mio malessere, il fatto di essere dove non volevo, ero tutto quello che non volevo rappresentare, e questo, mi sono fattae quella è stata la prima volta, uno di quelli che partono dallo stomaco, c'era mia sorella vicino che cercava di consolarmi e aiutarmi ma” racconta ancora Noemi che da quel momento ha inizio un percorso nuovo, che l’ha portata a 40 anni a ritrovare una forma fisica perfetta, un’immagine più consona al suo sentire Noemi racconta che aveva preso “14 chili di negazioni di quello che girava intorno a me”, ed è stato il momento del riscatto: ", avevo sempre questa paura di disturbare ma quella volta è scattato qualcosa”. Sul suo, l’artista precisa: “Mangiavo ma non era bulimia , era una comfort zone, mi premiavo così, mi dicevo ‘hai lavorato tanto e te lo meriti’. Alla fine mi sono accorta che era una ossessione, a pranzo già pensavo alla cena e di pari passo non mi guardavo più, quando mi rivedo in quelle foto capisco che non avevo percezione del mio corpo”. Oggi Noemi ha unache la fa stare bene. “, anche se trovo sempre dei difetti, d’altronde sono una donna (ride, ndr) non mi sento sexy, almeno non prima delle 17 quando comincio a riappropriarmi della mia voce” dice la cantante.Durante l’intervista a “Belve”, Noemi racconta anche dei problemi legati alla vista , cominciati improvvisamente durante Sanremo 2012., per anni ho visto, mettevo distanza, ero un modo che la mia testa aveva per dirmi ‘guarda che sei un fantasma, non hai la tua vita in mano’” dice l’artista.