Non giudicarmi, Anna Kanakis racconta il poeta francese omosessuale Jacques Fersen

"Più di tutto, il suo cammino verso l’autodistruzione. La sua sofferenza: per stare in piedi, aveva bisogno di tre grammi di cocaina al giorno. Per dormire, usava l’oppio, o meglio il ‘benarès’, che aveva scoperto in Cina. Era un uomo fragile, innamorato della bellezza: poeta, senza avere il talento cristallino di un Cocteau. Innamorato degli uomini, in un tempo in cui non era facile amare persone dello stesso sesso "."Esatto: era finito anche, per sei mesi, alla Santé, il carcere parigino. Proprio come, dall’altra parte del mare, era accaduto ad Oscar Wilde . Così, Fersen trovò a Capri un ambiente più aperto, un mondo di intellettuali, di artisti, di persone libere che avevano scelto l’isola come loro rifugio. Capri era un luogo di incontro per alcune delle menti più limpide della Mitteleuropa, per pittori, politici e per uomini che vivevano in modo un po’ diverso dagli altri. Mentre scrivevo questo libro, mi sono innamorata di Capri"."Sì: come dico spesso, ho indossato i suoi pantaloni. È qualcosa che forse deriva dalla mia precedente attività di attrice: per interpretare un personaggio, devi viverlo, devi poter raccontare quello che il personaggio vede e prova. Allo stesso modo, ‘interpreto’, mi metto addosso i personaggi dei miei romanzi. Anche se, come in questo caso, si tratta di un uomo innamorato di altri uomini . La sessualità maschile la conosco in quanto donna: conosco la passionalità, a volte la mancanza di razionalità, dell’uomo. E ho immaginato questa sensualità, questo desiderio che si fa anche dolore, malinconia, nell’ultimo giorno di vita di Fersen".