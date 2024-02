Sanremo 2023, i Coma_Cose mettono in piazza la crisi sentimentale con "L'addio"

Portano sul palco dell’Ariston la loro: con “L’addio” ihanno già vinto il “per”. Tra i 28 artisti in gara al festival di Sanremo 2023 , in programma dal 7 all’11 febbraio, ci sono anche i Coma_Cose , il duo composto da, pseudonimo di Fausto Zanardelli (precedentemente noto come Edipo), e da, pseudonimo di Francesca Mesiano. I due hanno già calcato il palco dell’Ariston nel 2021 portando, per il debutto, il brano “”, con il quale si sono classificati alla ventesima posizione.Quest’anno tornano con “”, mettendo in piazza (o meglio sul palco) i fatti propri. La storia ormai è nota: “L’addio” è il racconto dellache c’è stata fra i due (e, va da sé, della sua ricomposizione finale). Un racconto diretto, lineare, senza sconti, con riferimenti molto precisi anche alla loro partecipazione innamorata di due edizioni fa e a quello che è successo poi. “Essere veri quanto può far male /Quando non è concesso litigare/” inizia la canzone dalle musicalità pop. E poi ancora: “Magari è solo questa vita strana // Magari è solo che ci si allontana”. La necessità di allontanarsi, senza dimenticare però quello che c'è stato: “E sparirò, ma”.Qualcuno si chiederà perché la scelta di regalare al vouyerismo sanremese in mondovisione una privatissima crisi sentimentale . La risposta la danno direttamente i Coma_Cose in un’intervista a “Rolling Stone”: "Alla fine ci siamo resi conto che l’unica cosa che possiamo fare, se vogliamo essere a nostro agio anche in un posto impegnativo come il Festival , è. La nostra vita. Le nostre storie.. Questo è quello che sappiamo fare meglio. Questo siamo noi. E questo è quello che ha fatto funzionare le cose, fin da subito. Perché tirarsi indietro? E oggi abbiamo anche meno preconcetti di un tempo, se si tratta di Sanremo”.E proprio ladei contenuti del brano sono stati premiati tramite il. “Testo dai delicati intenti, con raffinati passi lirici e un messaggio semplice e commovente. Ma ‘L'addio’ è anche una canzone dall'attesa energia musical-letteraria. ‘L'addio’ nel suo concetto inverso, un impegno laico, per non farlo mai valere. ‘” afferma, patron della rassegna battezzata 28 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André. Questa, invece, la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione del Premio Lunezia): “Il tema che abbiamo premiato è. Un tema che al Festival di Sanremo è sempre stato considerato al pari di una terapia di coppia, talora speziato da ripicche e dispetti. Meritato il Premio Lunezia per Sanremo”.