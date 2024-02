Su Disney+ arriva Baymax! La serie animata con al centro personaggi gay e trans*

Sei passi verso la normalità: i sei episodi di Baymax

In esclusiva sulla piattaforma streaming è tornato l’affabile,straordinario co-protagonista del lungometraggio animato, nel 2015 premio Oscar, che farà ciò per cui è stato programmato:La nuovissima serie di avventure nel campo dell’assistenza medica sarà ambientata nella. "Ho pensato che sarebbe stato divertente fare una serie Disney+ conche interagisce con", ha detto ilche ha diretto il film premio Oscar del 2014 Big Hero 6. In ognuno dei, Baymax vuole solo aiutare qualcuno e, molto spesso, si tratta di persone che non vogliono essere aiutate. Parte per risolvere un problema fisico che ha identificato e, nel processo, arriva a toccarefino ad essere quasi rivoluzionario in questo ruolo". Ad esempio nelBaymax aiuta unache ha le prime mestruazioni . Entra in un negozio per comprare degli assorbenti e chiede aiuto ai clienti. Uno di questi è un, con una t-shirt dai colori dellaed è nel supermercato proprio per comprare degli assorbenti . Nell’, invece, il protagonista trasmette coraggio ad un uomo nel farsi avanti con un ragazzo che da tempo gli piace. Nella giorni scorsi la serie Disney+ è statatutto il giorno negli, con iper un’che loro trovano ‘’ ad un pubblico adolescenziale. Se non fosse che di inadatto, al giorno d’oggi, ci sia solo l’ omotransfobia . Le polemiche sono state però rispedite al mittente dai fan che hanno mostrato tutto il loro supporto alla serie, per il modo in cui hanno rappresentato nella serie due temi così delicati.Negli ultimi mesi Disney ha fatto grandissimi passi in avanti sul fronte dell’promettendo una sempre più massiccia presenza di personaggi dichiaratamentenei propri film e serie tv. Per il Pride Month , ad esempio, Disney+ ha ideato una sezione ad hoc, mentre in Lightyear , titolo Pixar, abbiamo visto la primadella storia animata. In61esimo classico animato Disney in uscita a novembre, dovremmo invece avere il primo storico personaggio. La Disney ha inoltre dichiarato guerra alla criticatissima legge “Don’t say gay ” della Florida, sfidando apertamente il governatore repubblicano Ron DeSantis