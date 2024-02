Tiziano Ferro: "Ho un nodulo a una corda vocale"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

Tiziano Ferro, l’affetto corre sui social

TZN 2023, un successo

Un nodulo a una corda vocale. Tiziano Ferro , via social, confessa di avere deie di doversi operare. Accompagnata da un video pubblicato su Instagram, il cantante scrive una sorta didove, appunto, svela le sue reali condizioni di salute.. Poco prima di iniziare il tour mi è stato diagnosticato un nodulo a una corda vocale. Che - per intenderci - è come per un calciatore dover affrontare il campionato con un tendine lesionato. Dovrò subire un intervento, ci sarà tanto da recuperare…” dice l’artista che ha appena concluso il “TZN 2023”, organizzato da Live Nation Italia.Un viaggio musicale che lo ha visto in, per circa 570mila spettatori complessivi, tanti grandi ospiti e una scaletta di ben 33 canzoni ogni volta per raccontare gli oltre 20 anni di carriera. Un tour che il cantautore di Latina aspettava da sei anni e che mai avrebbe annullato o posticipato. “L’unica cosa che ho bisogno di dire - e che ci tengo voi sappiate - è che iopiuttosto che mollare e non dare il massimo in ogni singola città” scrive il 43enne su Instagram.“E lo ammetto, spesso ho avuto il terrore chedurante un concerto. I dottori dicevano che sarebbe potuto accadere, mi invitavano a star fermo e operarmi subito” racconta ancora. E aggiunge: “Loro però non sapevano una cosa che io invece avevo già ben chiara in testa. Ovvero che ogni sera, su quel palco, avrei ricevuto. Perché c’eravate voi. Quindi grazie. Vi voglio bene”.Il post social di Tiziano Ferro ha subito fatto il pieno di ‘cuoricini’, incassandodei tanti follower (solo su Instagram sono 2,3 milioni), persone comuni e amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Laura Pausini , per esempio, scrive: “Pochi possono capire a fondo cosa significhi aver fatto questa scelta. Emotivamente oltre che fisicamente.. E come tantissimi, anche io, ti ringrazio per questa scelta e ti voglio bene”., invece, commenta: “Sempre il numero uno.”, mentre Levante scrive “Tanto amore”. “Sei un grandissimo professionista ed essere umano” commenta Francesca Michielin . Poi ci sono i “cuori” di, dell’attrice Michela Quattrociocche, della modella e influencer Paola Turani e di tanti altri.Il lungo viaggio di Tiziano Ferro all'insegna della musica è partito il 7 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro ed è proseguito in tutta Italia. Quello preparato da Ferro è statoe, al tempo stesso, emozionante al centro del quale c'è sempre stata solo la musica.“Perché sono le canzoni che fanno un concerto” il pensiero dell’artista. E, infatti, ogni stadio una scaletta diin cui hanno trovato spazio tutti e nove gli album del cantautore di Latina pubblicati dal 2001 a oggi. Tanti grandi ospiti hanno accolto l'invito per questi live:(a San Siro per la prima volta live in uno stadio de “Il Conforto”), Max Pezzali (in una iconica versione di ‘Nord sud ovest Est ‘e in un duetto sulle note di “Come Mai”), Tananai (con “E fuori è buio” e il successo sanremese “ Tango ”).E, poi,(con la sua “Per me è importante”, brano che Ferro aveva già cantato per la raccolta dei Tiromancino del 2002 “In continuo movimento”), Jovanotti (a Roma per una inedita versione di “Penso Positivo” e per il loro duetto in “Balla per me”). Quindi,(in “Perdere L'amore” e nell'omaggio a Pino Daniele con “Je so' pazzo”), Giuliano Sangiorgi dei Negramaro (insieme in “Non me lo so spiegare”), la giovanissima(a Messina per cantare “Indietro” e la canzone “Ci pensiamo domani”). Tra gli ospiti di Ferro anche Paola e Chiara (a Bologna sulle note di “Vamos a Bailar”) e l’amica Laura Pausini , salita a sorpresa sul palco del Dall'Ara sulle note di “Non me lo so spiegare”, brano che la Pausini aveva ricantato per il suo album del 2006 “Io Canto”.