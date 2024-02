Uomini e donne a molestie invertite: cosa succederebbe? Il monologo di Margherita Laterza a "Le Iene"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene)

Uomini e donne a: cosa succederebbe? Lo racconta in modol’attrice romana(34 anni) nel suo monologo a “ Le Iene ”, nella puntata del 24 gennaio.“C’era una volta un paese in cui le. Erano tanti i modi in cui sottomettevano gli altri generi, ma due erano particolarmente sottili e resistenti” dice la protagonista della serie “Il silenzio dell’acqua 2”. E continua: “Innanzitutto avevano convinto gli uomini che il loro principale valore fosse lae così gli uomini vivevano nell’ansia di invecchiare . Poi avevano messo in giro una leggenda sul fatto che gli uomini, a differenza delle donne,. Avevano addirittura inventato un insulto per quegli uomini che vivevano con gioia la propria sessualità , forse erano spaventate che si distraessero dai loro compiti domestici ”. Quindi l’attrice prosegue: “Fatto sta che era solito sentire per le strade di questo paese le donne rivolgersi agli uomini con espressioni ‘ammazza quanto sei c...o oggi’ oppure ‘questo locale è pieno di c...o’. O ancora: ‘me lo dai?’. Domanda che spesso mandava in confusione gli uomini. C’era, era una società intorcinata intorno a falsi miti, superstizioni e questo non poteva che riflettersi nel”. E qui l’affondo di Laterza “Addirittura alcune donne potenti usavano la loro posizione per ottenere favori sessuali ai loro sottoposti”.Descritto ildove sono le donne ad avere potere e anche ad abusare sugli uomini, l’attrice chiarisce: “Nella realtà la maggior parte degli abusi e delle violenze sessuali , fuori e dentro il mondo del lavoro ”. Un monologo che segue le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dall’attrice che in un’intervista denunciava il fatto che il movimentoe raccontando per la prima volta alcune molestie subite nel corso della sua carriera . “La violenza nel nostro mondo è stata normalizzata: lavorando con il corpo il confine tra lecito e illecito è sottile, se ti lamenti sei tu che hai capito male” le parole dell’attrice in riferimento alla presuntae alladi un movimento come “ Me Too ”, che all’estero ha smascherato numerosi produttori attori rei di atteggiamenti violenti a sfondo sessuale Per quanto riguarda l’esperienza personale, la 34enne ha raccontando la violenza subita da parte di un. “Mi ha maltrattato fisicamente e verbalmente in diverse occasioni, spingendomi contro un muro e facendo commenti inappropriati” sono le parole di Laterza che nell’intervista entra anche nei dettagli: “Durante un episodio,, facendomi perdere la calma per qualche istante. Inoltre, ha fattosu di me davanti a tutto l’equipaggio, accusandomi di non essere disposta a fornire favori sessuali. Arrivò persino a elencare i nomi di altre attrici che, a suo dire, avevano ceduto alle sue richieste”. La romana però non ha ceduto alle avances: “Mi diceva che ero l’unica a non concedersi, non l’ho fatto e”.