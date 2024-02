Brittney Griner si dichiara colpevole di traffico di droga: "Non volevo infrangere la legge"

La storia di Brittney Griner, due volte medaglia d'oro olimpica di basket negli Stati Uniti, sembra non avere fine. Dopo l'arresto a febbraio, l'estensione della detenzione fino a giugno, la lettera scritta a Biden questa volta la cestista si è dichiarata colpevole alle accuse di traffico di droga in un tribunale russo vicino a Mosca.

"Non volevo infrangere la legge"

arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca dopo che funzionari russi hanno affermato di aver trovato olio di cannabis nel suo bagaglio. La star del basket, che gioca in Russia durante la bassa stagione della WNBA, è stata trattenuta da allora con l'accusa di traffico di droga punibile fino a 10 anni di carcere. Il suo processo è iniziato la scorsa settimana . La 31enne è statain un aeroporto di Mosca dopo che funzionari russi hanno affermato di aver trovato. La star del basket, che gioca in Russia durante la bassa stagione della WNBA, è stata trattenuta da allora con l'accusa dipunibile fino a. Il suo processo è iniziato la scorsa settimana .

Griner ha confessato alla corte che non aveva intenzione di commettere un crimine. Parlando tramite un interprete, la cestita ha detto che non aveva intenzione di portare la droga nel suo bagaglio, ma che era il risultato della fretta nel fare le valigie. "Vorrei dichiararmi colpevole, vostro onore. Ma non c'era intenzione. Non volevo infrangere la legge". La campionessa di basket ha lasciato l'aula senza rilasciare alcun commento ai giornalisti e la sua prossima udienza è fissata per il 14 luglio.

"Rimarrò in ansia finché non tornerà a casa": la preoccupazione della moglie