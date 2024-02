Cherif Traorè, dopo la banana regalata arriva il perdono del giocatore. "Mi ha fatto male vederli ridere"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cherif Traorè (@cherif_traore)

Il post dell'atleta poi cancellato: "Mi sono dovuto abituare a battute a sfondo razzista"

Chi è Cherif Traorè

Un, soprattutto se ricevuto da chi non ti aspetti. E' l' episodio razzista accaduto al rugbista dellae dellache aprendo il suo presente attraverso la formula "Secret Santa", momento in cui come ogni anno i giocatori trevigiani si scambiano dei regali reciprocamente, ha trovato dentro un sacchetto dell'umidoQualche giorno fa il pilone aveval'episodio con un post su Instagram: "Sta arrivando Natale e come da tradizione in squadra è il momento del Secret Santa.. Un momento dove ti puoi permettere di fareai tuoi compagni, di quelli anche pungenti, ironici. Quando è stato il mio turno, all’interno del mio regalo ho trovato una banana. Una, dentro un sacchetto dell’umido. Oltre al fatto di reputare il gesto offensivo, la cosa che mi ha fatto più male e vedere la maggior parte dei miei compagni presenti ridere. Come se tutto fosse normale". E ancora: "Sono abituato o meglio, mi sono dovuto abituare, a dover fare buon viso a cattivo gioco ogni volta che sento battute a sfondo razzista per cercare comunque di non inimicarmi le persone vicine. In questo caso è stato diverso, però. Fortunatamente, alcuni compagni, soprattutto stranieri, hanno cercato di supportarmi. Fuori dall’Italia un gesto come questo è condannato gravemente anche all’interno di piccole realtà, e questa volta voglio dire la mia. Non ho dormito tutta la notte".ha concluso specificando il motivo per il quale è arrivato alla decisione di denunciare l'episodio: "A questo Secret Santa erano presenti anche ragazzi giovani, di origini diverse. Ho deciso diquesta volta per fare in modo che episodi come questo non succedano più, per evitare che altre persone si ritrovino in futuro nella mia situazione attuale. E sperando che il mittente impari una lezione".Ma a Natale siamo tutti più buoni e, dopo aver cancellato il post, l'atleta ha specificato di avergli autori del gesto. Il perdono è arrivato dopo una riunione in cui Traoré si è confrontato con i compagni dopo quanto avvenuto: "La riunione è stata l’occasione per confrontarsi e capire come quanto fatto da un mio compagno in occasione dello scambio dei regali Natale sia puramente frutto di una idiozia e nient’altro. Ho apprezzato e accettato le scuse sue e quelle dell’intera squadra. Sono contento del gesto e sono sicuro che quanto accaduto renderà il gruppo ancora più solido.e come tale continueremo ad impegnarci dentro e fuori dal campo lottando, come sempre fatto, contro ogni forma di discriminazione ", ha ribadito l'atleta. Sulla vicenda naturalmente è intervenuto anche il presidente biancoverdeche ha ribadito i valori della storica squadra della famiglia Benetton: "Quanto accaduto nei confronti di Cherif non rispecchia in nessun modo la nostra identità e i valori che da anni la famiglia Benetton in primis porta avanti. Sono contento che Cherif abbia accettato le scuse capendocompiuta da un proprio compagno di squadra". A fargli eco il sindaco di Trevisoche ha denunciato fortemente l'episodio: "Treviso condanna con forza ogni forma e ogni atto di razzismo . Dispiace per quello che è successo al giocatore: un episodio a dir poco spiacevole, dal quale tutti noie che non rappresenta in alcun modo i trevigiani, lo sport e, in particolare, il rugby e la squadra del Benetton, da sempre esempio di rispetto e di sani principi".Cherif Traorè, il pilone originario dellaè arrivato in Italia all’età di 7 anni e da allora ha iniziato a muovere i primi passi con la palla ovale tra Parma e Viadana. A seguito di due stagioni trascorse in Eccellenza con le maglie deinel 2013/2014 e nel Rugby Viadana nel 2014/2015, nel giugno del 2015 è approdato in Ghirada (la Città dello Sport costruita dalla famiglia Benetton nel 1982 alle porte di Treviso). Dotato di una grande potenza in attacco e una forte aggressività in difesa, è inoltre un buonissimo ball carrier e ha sviluppato un ottimo lavoro in mischia chiusa, nelle fasi statiche e nei placcaggi. In magliada sei anni, Traorè sta diventando un riferimento del roster biancoverde impacchettando sinora con i Leoni, divise fra Guinness PRO12, Guinness PRO14, Champions Cup e Challenge Cup, condite da tre mete. In grado di ricoprire sia la posizione di pilone sinistro che destro, l'atleta ha inoltre raccolto diverse presenze con la Nazionale italiana U20 e 11 caps in Nazionale Maggiore, fra Test Internazionali, Sei Nazioni 2019, 2021 e 2022.