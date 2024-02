Mondiali, la Germania porta in tribunale la FIFA. "Io avrei indossato la fascia arcobaleno"

La popolazione tedesca si schiera per i diritti umani

"Continueremo a difendere i nostri valori"

Laporterà la FIFA in tribunale per rivendicare ildi poter sfoggiare l'. È questa la decisione del massimo organo amministrativo del calcio in Germania, dopo il passo indietro della FIFA che non ha permesso all'ultimo di far indossare ai capitani la fascia "OneLove" con i colori dell'arcobaleno, in chiaro segno di supporto alla causa per la parità die della comunità LGBTQ+ che, in Qatar , sono da sempre osteggiati. Una scelta che ha spiazzato un pò tutti vista l'iniziale concessione che adesso resterà soltanto un ricordo.Un grande promotore della fascia da capitano arcobaleno è stato anche il Governo tedesco nella figura del Ministro dell'Economia e vice cancelliereche ha invitato capitan Neuer a non tirarsi indietro: "Io la indosserei, sarei davvero curioso di vedere cosa fa l'arbitro se qualcuno arriva con la fascia. Correrei il rischio, alla fine sarebbe una protesta moderata". Ricordiamo che chiunque avesse indossato la fascia "OneLove" sarebbe incorso in unaper aver violato le regole stabilite dalla FIFA., portavoce della DFB, ha confermato al tabloid tedesco "Bild" di aver presentato una causa sulla validità legale della decisione della FIFA presso il tribunale sportivo internazionale, CAS, a Losanna: "Ci ha vietato di usare un simbolo della diversità e dei diritti umani. Ha affermato che il divieto sarebbe stato collegato a sanzioni massicce di carattere sportivo, senza concretizzare esattamente cosa significasse. La DFB desidera chiarire se la procedura della FIFA sia effettivamente legittima". La popolazione tedesca, comunque, ha risposto presente schierandosi dalla parte dei diritti umani. La dimostrazione ce l'hanno data i pub che hanno scelto di non trasmettere le partite dei Mondiali in Qatar per protesta. In aggiunta a questo il 20% della popolazione ha ammesso cheIntanto oggi, i giocatori della nazionale tedesca, all'esordio nel Mondiale contro il Giappone, dopo la rinuncia del suo capitano ad indossare la fascia a sostegno della comunità LGBTQ, hanno deciso diconIntanto, lunedì 21 novembre, prima della partita tra Usa e Galles, ad una fan dei draghi rossi è stato ordinato di rimuovere un cappello arcobaleno, simbolo del sostegno alla comunità LGBTQ. La donna in questione è, gay ed ex candidata al Consiglio FIFA, che su Twitter ha scritto: "Continueremo a difendere i nostri valori. Il cappello è simbolo dello lotta che stiamo portando avanti in Galles."