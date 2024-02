Carlotta Sarina, 'Lotta' di nome e di fatto: "Musicista per passione e attivista per missione"

, alias Lotta (20 anni), cantante e contrabbassista originaria di Salsomaggiore Terme, nel Parmense, sta mettendo la sua musica al servizio della causa ambientalista . “” dice la giovane artista che oltre alla crisi climatica ha a cuore altri temi tra cui la (da poco è diventata vegana) e la moda etica . Infatti è ambassador di “Clothest*”, la piattaforma e-commerce no profit didi alta moda. La lotta di Sarina per un mondo migliore passa, dunque, per quello che meglio sa fare: cantare e suonare il contrabbasso.farà tappa in Toscana con un doppio appuntamento con il suo spettacolo “”: alle 1, nell’ambito di un evento di moda etica e sostenibilità e alle“Dopo una profonda crisi durante il primo anno di Conservatorio di Milano, in cui stavo per lasciare la musica per dedicarsi totalmente allo studio dell’ Ecologia , ho capito che potevo conciliare passione e missione, mettendo l’una al servizio dell’altra”.“Da sempre ho la passione per il canto e la musica, da bambina mi esibivo alle fiere e sagre di paese: ero timida e cantare mi aiutava a superarla e a farmi ascoltare. Poi ho frequentato il liceo musicale di Parma: la prima volta che ho preso in mano il contrabbasso mi vibrava tutto lo stomaco. Negli anni del liceo ho avuto la fortuna di andare in tour in Cina con l’Orchestra Filarmonica Campana, suonando in ventotto teatri in altrettante città cinesi”.“Sì, arrivata al Conservatorio a Milano ho iniziato a vivere la musica come una competizione malsana, stavo perdendo interesse. Quando ero a casa a studiare non stavo bene, un malessere che non avevo frequentando l’orto sociale e partecipando alle manifestazioni per il clima . L’estate scorsa, a Strasburgo, dopo un flashmob ambientalista su una canoa, ho capito che cantando potevo essere ascoltata più che urlando. Infatti nonostante le grida di proteste nessuno mi stava prendendo in considerazione, poi ho intonato 'Bella Ciao' e tutto è cambiato. Mi trovavo a Strasburgo insieme a un gruppo di attivisti che hanno manifestato davanti al Parlamento Europeo per persuadere i parlamentari europei a bocciare l’ingresso di gas e nucleare nella tassonomia delle fonti green, sullo slogan di #notmytaxonomy. La mia 'detonazione' è avvenuta lì, dove mi trovavo a manifestare per evitare che l’Unione Europea riconoscesse il gas e il nucleare come fonti di energia sostenibile ".“Con l’aiuto di mio padre che era regista teatrale (Mauro Sarina, ndr) e di mia madre (Marisandra Lizzi, titolare di Mirandola Comunicazione, ndr) che revisionava i testi, ho scritto tre spettacoli, riuniti in ‘Detonazione’. E’ stata una forte esplosione, in tutti i sensi. Sono subito partita in un tour europeo in Interrail con lo spettacolo: Parigi , Berlino, Praga e Vienna. Sempre in strada, con il mio contrabbasso. Non ero mai stata in queste città, è stato fantastico andarci con il mio spettacolo di denuncia. Insieme a me è venuto il cameraman Andrea Della Rocca di Are Films che ha documentato tutta l’esperienza".“E’ teatro civile e musica, al racconto alterno canzoni pop, da Beyoncé Lady Gaga passando per i Muse, ma anche ‘Bella Ciao’ e improvvisazione di jazz. Al momento, quindi, ci sono cover ma sto iniziando a scrivere la musica, voglio fare un mio album. Lo spettacolo comprende tre atti: il primo ‘Lotta Traviata, parla del mio vissuto. Il secondo è ‘52 stagioni’: le musiche di Vivaldi mi aiutano a raccontare come è cambiata la moda, prima c’erano quattro stagioni adesso un marchio ne ha addirittura 52, per incentivare a comprare cose superflue. Questo atto è nato in seguito alla mia collaborazione con ‘Clothest*', promotore della moda circolare, raccoglie e vende abiti usati di brand del lusso per finanziare i progetti di assistenza della Casa Famiglia Caritas di Montevarchi. Il terzo atto, ancora incompiuto, è ‘Casa’ ispirato alle parole di Greta Thunberg su quanto siamo impassibili di fronte al fatto che il mondo sta andando a fuoco”.