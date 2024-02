Cherylin Hall: "Sposai mia moglie perché volevo essere come lei". Ora è in transizione

Ha deciso quindi di " vivere nella menzogna ", indossando

vestiti da donna solo a casa, quando non c'era nessuno. "Quando ero giovane non esisteva un nome per le persone come me. Sono cresciuta facendo travestimenti e truccandomi, sempre immaginando di essere una femmina. Quando la gente mi chiede 'quando sei diventata una donna?', la verità è che

. Ma come si fa a far capire alla gente chi si è davvero? Come posso convincere le persone che dentro di me sono davvero una donna?".

Ha fattosolo dopo la morte della moglie. Per anni invece(all'anagrafe Tony), di Corby (Northamptonshire, Inghilterra centrale), si era limitata ai travestimenti in privato. Racconta di essersi sempre sentita una donna ma, crescendo negli anni '70,dalla società, per la quale era un uomo a tutti gli effetti. Fin da bambina è stata affascinata dagli abiti femminili: "Guardavo mia madre mentre si truccava e pensavo: 'Quando potrò farlo anch'io?'. Il primo ricordo che ho mentre indosso abiti da donna risale a quando frequentavo la scuola cattolica. Avevo sette anni, se eravamo stati bravi tutta la settimana in classe ci veniva permesso di giocare in un angolo: c'era un bellissimo, a fiori, e". Essendo cresciuta negli anni '70, Cherylin - Tony -Operaia in una linea di produzione, sentiva di doversi mimetizzare e si è accontentata di una vita da uomo. A 23 anni ha incontrato la sua, 30 anni, in un pub: "Non avrei mai attaccato bottone con lei, ero troppo timido e troppo impegnato a capire come fare per assomigliare alle femmine. Fu lei a rivolgermi la parola e ci mettemmo insieme. Il resto è storia: era alta un metro e settanta, bionda e indossava sempre tacchi e vestiti - ricorda commossa -. Era esattamente quello che volevo e che volevo essere. Credo che questo sia in parte il motivo per cui mi sono innamorato di lei:. La sera in cui l'ho vista per la prima volta, ho detto al mio amico: 'Un giorno la sposerò'".Dopo una settimana dal loro primo incontro, Cherylin ha dietto a Theresa di essere un "", e dice: "Credo che lei abbia pensato 'Ok, posso accettarlo'". In realtà le donna ha sopportato la cosa per un paio di anni al massimo, ma poi ha capito che c'era molto di più. "La cosa ha causato un sacco di problemi nella nostra vita matrimoniale ed è stata la". Quando i loro figli - Rob (avuto da una precedente relazione di Theresa), Keith e Cody - furono abbastanza grandi, Cherylin disse loro che era una travestita: "L'hanno accettato, ma non mi hanno mai visto in abiti femminili". Nel settembre 2016 alla moglie di Cherylin è stato diagnosticato un cancro al seno. Nel marzo 2018 si è diffuso alle ossa e Theresa è morta nel gennaio 2019. "Aveva solo 54 anni quando è morta e ho pensato che. Ho dovuto prendere in mano le nostre vite e questo è stato il mio momento di svolta".A settembre dello stesso anno Cherylin si è recata dal suo medico di famiglia per discutere dei suoied è stata indirizzata alla clinica locale specializzata. La lista d'attesa, però, era di quasi quattro anni, così Cherylin si è rivolta a un privato, che le ha diagnosticato ufficialmente lae le ha prescritti gli ormoni. Attualmente è in attesa di sottoporsi a, intervento che le costerà circa 18mila sterline ma considera indispensabile per le sue relazioni. "Sono in un limbo: sono stato sposato con una donna bellissima per 30 anni. Non sono in grado di decidere se il mio prossimo partner sarà, perché non so come mi sentirò finché non sarò completamente una donna". A fine 2019 ha detto ai suoi figli, singolarmente, chenel gennaio 2020. E, decisa a essere finalmente se stessa dopo 57 anni, ha iniziato a identificarsi come donna con tutti. Nonostante si senta liberata, Cherylin trova ancora. "Mi sento vulnerabile ogni volta che esco. Sono sempre stata sensibile al modo in cui gli altri mi vedono o mi percepiscono".