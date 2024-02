Mahmood: "Da bambino vittima di bullismo, i preconcetti si combattono imparando insieme il rispetto"

, mi è successo quando ero piccolo. Quegli episodi mi hanno segnato, finché non ho avuto i mezzi per interpretarli e metterli alle spalle". Sono passati pochi mesi da quando Alessandro Mahmoud , in arte Mahmood, ha conquistato Sanremo in duetto con Blanco , con il brano "". E poi è arrivato a calcare anche il palco dell’. "Ci deve essere unain queste circostanze, e i preconcetti si combattono imparando insieme il”. Un messaggio che il cantante, italo egiziano, non si stanca mai di esprimere attraverso le sue canzoni. Lo farà anche il 7 agosto, al Gran Teatro Puccini i Torre del Lago (Livorno), con il "Ghettolimpo tour" dopo aver superato un’infezione alle corde vocali."Quando scrivo prendo ispirazione da tutto quello che mi circonda, da ciò che ho vissuto e mi sta attorno. A questo ho poi aggiunto le suggestioni della mitologia greca: è un mondo meraviglioso in cui mi immergevo da piccolo, la passione è nata da un’enciclopedia per bambini che leggevo spesso in camera mia."Sì, è una grande responsabilità quella che sento. Soprattutto ti accorgi di non essere più solo con te stesso e le tue canzoni, perché una volta uscite diventano di tutti e ognuno ne coglierà un messaggio o un insegnamento diverso . Ma è anche questo il bello della musica"."È ancora una grande emozione ed è bellissimo portarla in scaletta nelle date del tour. Sono molto grato dell’esperienza fatta con Blanco e dei mesi che abbiamo passato lavorando praticamente ogni giorno, fianco a fianco"."Il documentario è un progetto a cui lavoro da tanto e che mi sta molto a cuore, è molto personale ma non ho trovato difficile raccontare la mia vita, perché mostro tutte le persone che sono sempre state per me un punto di riferimento"."Devo ammettere che non è stato facile passare dai corridoi del Bataclan, si vedono ancora i fori dei proiettili, che sono stati lasciati per memoria. Durante le prove del pomeriggio, prima del concerto, avevo l’ansia e pensavo non avrei retto. Cantare lì è stato un privilegio e un’emozione indescrivibile"."Direi ancor più bello: è stato un sogno fare parte del suo nuovo progetto. Sono onoratissimo di aver reinterpretato un pezzo blues così celebre e iconico insieme a uno degli artisti che mi hanno fatto crescere"."Certo, momenti di condivisione così con il pubblico sono preziosi"."È sicuramente accaduto a tutti, soprattutto a inizio carriera, ma sono anche queste situazioni a permetterti di crescere musicalmente ed imparare a stare sul palco"."Adesso sono riuscito a trovare un mio equilibrio, ma soprattutto all’inizio è stato complicato fare i conti con la notorietà, sentivo la mancanza dei miei amici e della mia famiglia , ma sono davvero grato per tutto quello che mi è successo in questi ultimi tre anni e per quanto la musica mi ha regalato, permettendomi di fare ciò che amo non solo in Italia ma anche all’estero"."Certamente, l’Egitto è parte delle mie radici e le estati che passavo là da bambino sono alcuni dei miei ricordi più cari. Sento l’influenza di quella cultura come parte di me e ho fatto spesso riferimento ad essa nelle mie canzoni. È fonte di ispirazione ed è stata in grado di donarmi molteplici suggestioni creative per la mia musica"."È una cosa che si impara con il tempo, con tanta pazienza. Sono convinto che ognuno debba essere sempre se stesso, perché quando fai una cosa che non senti tua è come se mancasse qualcosa di te"."Quando ero bambino sono stato vittima di bullismo e quegli episodi mi hanno segnato, finché non ho avuto i mezzi per interpretarli e metterli alle spalle. Ci deve essere una tutela rivolta ai ragazzi in queste circostanze e i preconcetti si combattono imparando insieme il rispetto"."Parole che spero diventino sempre più sinonimo di normalità".